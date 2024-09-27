Офіційно його назвали A1, але більше знали за прізвиськом Coal Scuttle ("контейнер для вугілля") – саме через рудиментарний вигляд. Фактично це був перший Aston Martin, пише GQ, хоч і з'явився ще до того, як компанія отримала таку назву.

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Епічна історія легенди автомобільної індустрії A1 Coal Scuttle

А тоді, у 1914, вона називалася Bamford & Martin Ltd. А1 був двомісним автомобілем зі спортивним кузовом, в рух його приводив чотирициліндровий двигун у 1389 кубічних сантиметрів.

Coal Scuttle побудувала невелика команда інженерів на чолі із засновниками марки Лайонелом Мартіном і Робертом Бемфордом. Метою було створення крутого спорткара, який міг би конкурувати з Bugatti. Але Перша світова перервала розробку.

Лайонел Мартін офіційно зареєстрував автомобіль як Aston Martin 16 березня 1915 року. Бемфорд, інший партнер тандему, воював у Франції та переживав пандемію іспанського грипу, після чого вирішив залишити бізнес.

Офіційно його назвали A1, але більше знали за прізвиськом "контейнер для вугілля" / Фото Aston Martin

У 1919 він взяв участь на своєму єдиному автомобілі Coal Scuttle у перших автоперегонах у Великій Британії – і завоював золоту медаль. Тож на початку 1920-х Coal Scuttle знову пройшов випробування і постійно розвивався. З тих часів є багато фото його насиченого життя.

Але після продажу в 1924 році за порівняно скромні 50 фунтів стерлінгів автомобіль безслідно зник. Згодом з'явилися численні репліки, але оригінальний екземпляр став головною мішенню для тих, хто відповідає за спадщину британської компанії.

Досі залишається загадкою, що могло статися з Coal Scuttle. Його могли відправити на брухт, або могли вціліти якісь деталі. Наприклад, корпус радіатора може висіти десь на стіні, не ідентифікований. Але, можливо, його іржаві рештки лежать в якомусь саду або заховані в сараї.

Нещодавно AMHT звернувся до громадськості із закликом спробувати знайти Coal Scuttle. Це фонд спадщини Aston Martin Heritage Trust – він просить автолюбителів по всьому світу обшукати свої гаражі, сараї, хліви та склади. Зараз Aston Martin сповнений рішучості таки відшукати А1.