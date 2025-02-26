26 лютого, 14:22
У яких машин найнадійніші двигуни: ця п'ятірка виробників – поза конкуренцією
Основні тези
- Чоловічий портал GQ сформував добірку з 5 брендів автомобілів з найнадійнішими двигунами.
- Кожен із них має репутацію виробників довговічних двигунів, які забезпечують тривалий пробіг без поломок.
Дехто каже, що шини є найважливішим елементом безпеки та продуктивності автомобіля. Насправді всі основні компоненти транспортного засобу однаково важливі, а проте на чільне місце варто поставити все ж двигун – серце вашої машини.
І люди все частіше віддають перевагу автівкам із двигунами, які не підведуть і не потребуватимуть незручного чи дорогого ремонту. 24 Канал завдяки yahoo!autos показує добірку із 5 брендів саме з такою репутацією.
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Ось 5 марок автомобілів, які роблять найнадійніші двигуни
- Ford. Це стало вже звичною думкою, що найнадійніші автомобілі на ринку – з Японії та трохи з Південної Кореї. Але й американські бренди знають, як створювати чудові двигуни. Протягом усієї своєї історії двигуни Ford були синонімом продуктивності, надійності та довговічності, часто перевершуючи прогнози власників щодо пробігу їхніх автомобілів. А двигуни Ford 5.0 Coyote V8 та 3.5 V6 EcoBoost відкрили дорогу новим технологіям для авто з двигунами внутрішнього згоряння, гібридів та електромобілів.
- Chevrolet. Маючи багато різних автокомпаній у різні роки у складі (як-от Buick, Cadillac і Lotus, Oldsmobile, Pontiac і Saturn), General Motors створила незліченну кількість двигунів. Однак Chevrolet виділяється серед дочірніх компаній GM надійними та потужними двигунами. Дизельні двигуни Chevrolet важко перевершити, а V8 є культовим. З 1997 двигун LS змінив 3 покоління і довів, що він простий в обслуговуванні та безвідмовний протягом усього терміну служби. Ще чудові приклади – 5,7-літровий двигун LT1 у Corvett і Camaro та нові двигуни V покоління, що роками високо в рейтингу надійності J.D. Power.
Добірка марок автомобілів із найнадійнішими двигунами / Фото виробників
- Lexus. У тому ж рейтингу J.D. Power за 2023 рік Lexus на чолі, а модель RX названа найнадійнішим автомобілем на ринку (розділивши першість з C-HR від Toyota). У 2024 цей розкішний бренд очолив свій сегмент і галузь другий рік поспіль. Надійність швидко стала візитівкою Lexus. Оснащені двигунами 1UR-FE, 2JZ і 2GR, моделі Lexus (і деякі моделі Toyota) є одними з найнадійніших автомобілів, які ви тільки можете купити.
- Honda. Протягом десятиліть Honda завоювала репутацію виробника двигунів, які можуть проїхати багато миль, не потребуючи нічого, окрім регулярного технічного обслуговування та догляду. Типовий строк служби Honda – близько 200 000 миль, та багато моделей перевершують ці очікування. Незалежно від того, чи має Honda двигун серії K (Honda Civic SI, Element, CR-V), J35 (Honda Pilot, Acura MDX, Honda Accord, Honda Odyssey) або H22A (седани та універсали Preludes та Accord SiR), ви можете бути впевнені у їхній найвищій надійності та витривалості.
- Toyota. Неможливо стати найпопулярнішим та найнадійнішим брендом у світі, не створюючи чудових двигунів. Протягом багатьох років Toyota представляє витривалі двигуни, які регулярно дарують власникам сотні тисяч миль задоволення. CarBuzz виділяє кілька надійних двигунів Toyota, які витримали випробування часом, як-от 3,5-літровий V6 2GR (Tacoma, Camry, Highlander і Avalon, а ще Lexus ES, GS, IS і RX), потужні 1JZ та 2JZ, а також сімейство UZ у розкішній моделі Tundra та позашляховиках Land Cruiser і Sequoia.