Також надзвичайно важливо розуміти, які проблеми можуть виникати, якщо придбати те чи інше авто. Так, видання GOBankingRates поспілкувалося з Крісом Пайлом, автомеханіком і експертом JustAnswer, щоб обговорити авто, які він ніколи не купив би, і чому вони того не варті, пише 24 Канал.

Варте уваги Натріть лобове цим овочем і ви, можливо, назавжди забудете про замерзання скла

Tesla

За словами Car and Driver, Tesla "довела, що електромобілі можуть бути бажаними, поєднуючи видатні характеристики та високотехнологічні інтер'єри зі зручним запасом ходу".

Водіння Tesla може здаватися чудовим, поки вона не потребує ремонту. Пайл зараховує Tesla і Rivian до топових автомобілів, які він би не купив, оскільки вартість володіння автомобілем перевищує ціну. Tesla Model 3 2024 року стартує від 41 000 доларів.

Ремонт Tesla дуже дорогий / Фото frimufilms

Пайл поставив Tesla, разом з Rivian, на перше місце у списку автомобілів, які він би не купив.

Причини – вартість володіння після виходу з ладу двигуна або акумулятора, а вартість ремонту набагато перевищує вартість автомобіля,

– наголосив він.

Деш Льюїс, який пише для Jalopnik, сайту новин і думок про "культуру автомобілів", каже, що Tesla є одним з найдорожчих автомобілів у ремонті та обслуговуванні.

Rivian

Rivian зрівнявся з Tesla як топовий автомобіль, який Пайл сказав, що не купив би. Rivian – це каліфорнійський стартап, який виробляє електричні позашляховики та пікапи преміумкласу на своєму заводі в Іллінойсі.

Висока вартість ремонту після зіткнень і страхування від аварій часто може бути самоціллю купівлі автомобіля,

– каже Пайл.

Пікап Rivian RIT 2025 року стартує від $71 000. Як і Tesla, Rivian – дорогий у ремонті автомобіль. Один власник Rivian розповів на онлайн-форумі, що незначна аварія обійшлася йому набагато дорожче, ніж він очікував. Те, що здавалося погнутою кришкою бампера і вм'ятиною на задніх дверях, призвело до того, що механікам довелося розібрати задню частину пікапа і провести два з половиною місяці ремонту.

Я припускав, що ремонт буде дорогим, але навіть не уявляв! Спочатку її страхова компанія оцінила збитки приблизно в $1 600 і надіслала мені чек... Остаточний рахунок склав понад $42 000!

– поділився враженнями власник авто.

Jeep Renegade та Fiat 500

Пайл каже, що Jeep Renegade і Fiat 500 мають однакове шасі і потребують однакового ремонту.

"Різниця не стільки у вартості ремонту, скільки в частоті, з якою він потрібен, – каже Пайл. – Для багатьох ці автомобілі проводять більше часу на стоянці в очікуванні ремонту, ніж у безпроблемній експлуатації".

Edmunds Car Review оцінив Jeep Renegade 2023 року на 6 балів з 10 за вартістю.

"Renegade – один з найдорожчих автомобілів у своєму класі", – кажуть оглядачі Edmunds.

Ці авто ви частенько возитимете на ремонт / Фото freepik

Вони наголошують, що це могло б бути нормально, якби ви отримали багато функцій і цінності за свою ціну, але це не так. Якість збірки салону хороша, але всередині немає нічого виняткового, і відчувається, що ви платите багато за грубуватий стиль джипа.

Fiat 500x 2023 року виявився трохи кращим за Jeep Renegade, отримавши 7 з 10 балів від оглядачів Edmunds. Тестувальникам сподобалися "м'які на дотик матеріали" та панелі в тон кузова. Однак оглядачам не сподобалася дорога ціна і "неприємні звуки аксесуарів".

Зміна цього (цінника і звуків аксесуарів – Gentelman 24) значно покращила б враження від цього автомобіля,

– зазначили рецензенти Edmunds.

Ford Fiesta, автомобілі Nissan та невеликі позашляховики

Наступною групою автомобілів, які Пайл не купив би, були Ford Fiesta, Nissan та невеликі позашляховики.

Трансмісія з подвійним зчепленням і CVT (безступеневі варіатори – Gentelman 24) не витримують випробувань, – каже Пайл. – Якщо вони виходять з ладу, ви стикаєтесь з дуже дорогими витратами на ремонт, за який більшість незалежних майстерень не беруться. Отже, вони повинні їхати до дилера.

З 2012 року Ford Fiesta стала предметом численних судових позовів, оскільки автомобільна компанія знала про коробку передач PowerShift (трансмісія з подвійним зчепленням) і все одно продавала її.

Власники повідомляли про ті ж самі проблеми, навіть після заміни зчеплення, вихідних валів і цілих трансмісій.

Так само власники різних моделей Nissan 2013 – 2018 років випуску подавали скарги до Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA), стверджуючи, що несправні трансмісії CVT спричиняли "тремтіння і затримки прискорення, які могли призвести до зіткнень".

Дивіться також Натисніть цю кнопку, щоб нагріти автомобіль за лічені хвилини

Якщо ви міркуєте над покупкою нового авто, то варто до цього підійти ґрунтовніше. Найменше, що ви можете зробити, прочитати форуми про конкретну модель, яка припала вам до душі. Це дозволить дізнатись як про сильні, так і про сильні сторони з перших уст – з уст власників транспортних засобів.