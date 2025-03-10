Але досвідчені водії мають чіткі поради, як уникнути так званих "сліпих зон" та підвищеного ризику аварійних ситуацій. 24 Канал завдяки користувачу avtoshkola.mstart у тіктоці розповідає докладніше.

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Що слід знати про правильне налаштування дзеркал

Головне правило налаштування дзеркала – у ньому ми маємо бачити 80% дороги та лише 20% власного авто. Тобто у бічних дзеркалах має бути видно більшу частину дороги та лише трохи вашої машини.

Якщо ви бачите забагато кузова – збільшується сліпа зона збоку.

Якщо забагато дороги – то буде сліпа зона ззаду.

Тобто потрібно знайти баланс між двома зонами.

Зверніть також увагу на врівноважену перспективу. Якщо дзеркало спрямоване надто вниз, ви бачитимете бордюр, а якщо надто вгору – небо. А нам не потрібно ні одне, ні друге.

Ідеально, якщо лінія горизонту проходитиме приблизно посередині дзеркала.

І ще один важливий нюанс – праве дзеркало налаштовуємо так само, як і ліве, щоб забезпечити симетричний огляд з обох боків.

Як уникнути сліпих зон за кермом, налаштовуючи дзеркала: дивіться відео від avtoshkola.mstart

До автомобільної теми Досвідчені водії завжди возять з собою кавову гущу, і не для присипання дороги

І не забувайте ніколи, що правильне налаштування дзеркал значно зменшує сліпі зони та дає кращий контроль ситуації на дорозі. Це дуже важливо і під час перелаштувань, і на виїздах із паркування, та й у русі в потоці машин. Простіше кажучи, у кожній ситуації, яка може виникнути з вами та вашим автомобілем.

Тобто налаштування дзеркал – це не дрібниця, якою можна знехтувати або зробити її абияк. Це важлива частина безпеки вашого водіння. Тому присвячуйте кілька хвилин перед кожною поїздкою, щоб переконатися, що з вашими дзеркалами все гаразд – і ви почуватиметеся впевненіше на дорозі.