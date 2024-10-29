Як відомо, неаполітанський "Наполі" та туринський "Юве" є одвічними суперниками на футбольних стадіонах та й поза ними. І от на цьому зіграв Луїджі, пише Tribuna.com.

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Жарт барбера вдався з лого "Юве" – реакція неаполітанців безцінна

У своєму інстаграмі, який він веде під ніком Marcianoparrucchieri_, барбер опублікував відео свого жарту. І реакції чоловіків – а вони, поза всяким сумнівом, були вболівальниками рідного клубу – виявилися доволі кумедною.

Реакція чоловіків на жарт барбера варта золота: дивіться відео marcianoparrucchieri_

Відео неаполітанського барбера-жартівника набрало на момент публікації цієї новини вже понад 50 тисяч уподобань. І чимало коментарів також, серед яких переважали слова підтримки та розуміння гумору. До прикладу:

"Як вболівальник "Ювентуса", я луснув від сміху! Чудовий жарт! Без образ і без вульгарності. А місце насмішкам завжди є! Інакше яке б це було суперництво".

"Хахаха, дивився це 20 разів. Молодець... Я приїду до Неаполя... Гарні там люди".

"Мамма Міа! Бо чому ж усе завжди має закінчуватися образами чи безглуздими дискусіями – навчімося жартувати, гратися!"

Зауважимо, протистояння "Наполі" та "Юве" яскраво виділяється у багатій на дербі Італії. Уболівальники з півдня та півночі країни недолюблюють один одного ще з часів Рісорджименто, тобто об’єднання Італії.

Зрозуміло, що майже для кожного неаполітанця образливим буде будь-який натяк на зв'язок із ворожим "Ювентусом". Але Марчіано розігрував клієнтів без злого умислу, і хоч вони не були надто раді, нічого страшного не сталося.