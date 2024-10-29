Как известно, неаполитанский "Наполи" и туринский "Юве" являются извечными соперниками на футбольных стадионах и за их пределами. И вот на этом сыграл Луиджи, пишет Tribuna.com.

Смотрите также Не мог поверить своим глазам: барбер полностью перевоплотил парня с сильным облысением

Шутка барбера удалась с лого "Юве" – реакция неаполитанцев бесценна

В своем инстаграме, который он ведет под ником Marcianoparrucchieri_, барбер опубликовал видео своей шутки. И реакции мужчин – а они, вне всякого сомнения, были болельщиками родного клуба – оказались довольно забавной.

Реакция мужчин на шутку барбера стоит золота: смотрите видео marcianoparrucchieri_

Видео неаполитанского барбера-шутника набрало на момент публикации этой новости уже более 50 тысяч лайков. И немало комментариев также, среди которых преобладали слова поддержки и понимания юмора. К примеру:

"Как болельщик "Ювентуса", я лопнул от смеха! Замечательная шутка! Без оскорблений и без пошлости. А место насмешкам всегда есть! Иначе какое бы это было соперничество".

"Хахаха, смотрел это 20 раз. Молодец... Я приеду в Неаполь... Хорошие там люди".

"Мамма Миа! Ибо почему же все всегда должно заканчиваться оскорблениями или бессмысленными дискуссиями – давайте научимся шутить, играть!"

Заметим, противостояние "Наполи" и "Юве" ярко выделяется в богатой на дерби Италии. Болельщики с юга и севера страны недолюбливают друг друга еще со времен Рисорджименто, то есть объединения Италии.

Понятно, что почти для каждого неаполитанца оскорбительным будет любой намек на связь с враждебным "Ювентусом". Но Марчиано разыгрывал клиентов без злого умысла, и хоть они не были слишком рады, ничего страшного не произошло.