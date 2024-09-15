У своєму відео в інстаграмі, як зауважив Gentleman 24, бармен із ніком rombarbarr одразу оголосив, що спробує випити одеколон "Саша". І потім перевірить, скільки проміле в нього буде в результаті на алкотестері.

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Після ковтка "одеколону" драгер показав несподіваний результат

Глядачі справді побачили, як бармен бере коробку з одеколоном "Саша".

Скільки буде проміле в крові, якщо випити флакон одеколону "Саша"? Я зараз дістану і з кайфом вип'ю,

– каже чоловік.

А потім випиває зі склянки певну рідину, причім до дна. Після чого обіцяє почекати 20 хвилин та застосувати драгер, щоб виміряти рівень алкоголю.

Після напруженої паузи він показує результати – аж раптом там виявилося 0 проміле.

Бармен в інстаграмі здивував підписників своїм експериментом: дивіться відео rombarbarr

Що ж, наприкінці відео бармен зізнається, що в склянці був лише звичайний яблучний сік. І категорично наголошує, що пити одеколон дуже небезпечно і просто не можна.

Ну що там? По нулях? Цікаво, чому це від яблучного соку 0 проміле? Ви що, думаєте, я взагалі здурів – одеколон пити?

– заявив rombarbarr.

І додав, що заради контенту для підписників готовий на багато чого, але не ризикувати своїм здоров'ям.

Ніколи в житті не пийте одеколон,

– підсумував він.

Це відео набуло вірусного характеру не лише через свою оригінальність, але й завдяки важливому меседжу – про те, що будь-які подібні справжні дії будуть шкідливими для здоров'я.