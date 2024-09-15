В своем видео в инстаграме, как заметил Gentleman 24, бармен с ником rombarbarr сразу объявил, что попробует выпить одеколон "Саша". И потом проверит, сколько промилле у него будет в результате на алкотестере.

Смотрите также Бармены назвали день, когда в бар приходят "худшие" клиенты

После глотка "одеколона" драгер показал неожиданный результат

Зрители действительно увидели, как бармен берет коробку с одеколоном "Саша".

Сколько будет промилле в крови, если выпить флакон одеколона "Саша"? Я сейчас достану и с кайфом выпью,

– говорит мужчина.

А потом выпивает из стакана некую жидкость, причем до дна. После чего обещает подождать 20 минут и применить драгер, чтобы измерить уровень алкоголя.

После напряженной паузы он показывает результаты – и вдруг там оказалось 0 промилле.

Бармен в инстаграме удивил подписчиков своим экспериментом: смотрите видео rombarbarr

Что же, в конце видео бармен признается, что в стакане был лишь обычный яблочный сок. И категорически подчеркивает, что пить одеколон очень опасно и просто нельзя.

Ну что там? По нулям? Интересно, почему это от яблочного сока 0 промилле? Вы что, думаете, я вообще сдурел – одеколон пить?

– заявил rombarbarr.

И добавил, что ради контента для подписчиков готов на многое, но не рисковать своим здоровьем.

Никогда в жизни не пейте одеколон,

– подытожил он.

Это видео приобрело вирусный характер не только из-за своей оригинальности, но и благодаря важному месседжу – о том, что любые подобные настоящие действия будут вредными для здоровья.