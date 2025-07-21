Це модель Timex Expedition Scout. Трохи детальніше розповімо про неї на 24 Каналі із посиланням на GQ.

Дивіться також На руці нового Папи Римського помітили незвичайний годинник, ціна якого вас може шокувати

Що цікавого слід знати про Timex Expedition Scout – годинник Бена Аффлека?

Правду кажучи, це рідкісний випадок, коли знаменитість світового рівня носить досить доступний для пересічного споживача годинник. Зазвичай, розповідаючи про зірок, як от Карлос Алькарас, ми говоримо про Rolex, або от про Patek Philippe у Бреда Пітта.

Тобто зап'ястя відомих чоловіків частіше прикрашені коштовними виробами годинникарського мистецтва вартістю у понад 10 000 євро, а іноді мовиться і про мільйони. До прикладу, Льюїса Гамільтона помітили з Richard Mille RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph з карбону TPT за 1,4 мільйона євро.

Але така світова зірка, як Бен Аффлек, у своєму останньому фільмі "Аудитор 2" (The Accountant 2, всесвітня прем'єра якого відбулася у квітні 2025 року) носить годинник, який можна придбати за менше ніж 100 євро. Це Timex Expedition Scout.

Бен Аффлек у фільмі "Аудитор 2" з годинником Timex Expedition Scout / Фото MGM, Everett Collection

Expedition Scout має 40-міліметровий корпус, що вражає своїм авантюрним виглядом. Годинник військового зеленого кольору з акцентованими помаранчевими стрілками. З ним дають технічний нейлоновий ремінець зі шкіряними акцентами та застібкою-шпилькою. Циферблат показує 24 години та дати. Це спортивний годинник – водонепроникний до 50 метрів.

Ну, так, це не Rolex чи Cartier, але, безперечно, годинник із характером. З цим Timex ви відчуєте й історію бренду, який виробляє годинники вже понад 170 років і став справжньою класикою в галузі.

Додамо, що Expedition Scout – один із найпопулярніших годинників бренду. Як бачимо з назви, годинник спеціально розробили для пригодницьких експедицій. У щось таке й вирушає Аффлек у фільмі "Аудитор 2". А ви вже його дивилися?