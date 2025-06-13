Алькарас і Яннік Сіннер змагалися 5 годин і 29 хвилин, тож у всіх було достатньо часу, щоб розгледіти й гру, і деталі стилю. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.

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Що цікаво знати про новий Rolex Cosmograph Daytona Карлоса Алькараса

22-річний тенісист Карлос Алькарас – швидкий, агресивний і має чудовий удар правою рукою. Очевидно, це й принесло йому перемогу на Ролан Гаррос 2025 року. Так от, на руці він носив у тому фіналі Rolex Cosmograph Daytona, ref.126518LN.

Його зробили з жовтого золота, годинник має контрастний чорний керамічний безель на браслеті Oysterflex. Модель легко впізнати й завдяки бірюзовому циферблату.

У фіналі Ролан Гаррос 2025 глядачів вразила не тільки гра Алькараса, а й останній Rolex Daytona на його зап'ясті / Фото АР

Ця модель є частиною нової серії годинників з коронкою, яку представили на виставці Watches and Wonders у квітні 2025 року. Вона досить помітна, рідкісна і коштує 37 400 євро .

. Rolex Daytona – ефектний хронограф, більше пов'язаний з автоперегонами, але асоціація з тенісними матчами на грунтовому корті також дуже вдала. Іспанець Алькарас є великим шанувальником Daytona та вже носив інший її варіант ref.116518LN під час перемоги на Вімблдоні.

та вже носив інший її варіант ref.116518LN під час перемоги на Вімблдоні. Загалом, Rolex Daytona – це щось особливо круте, сексуальне на вигляд, показує час, і його майже неможливо знайти в продажу. Саме тому його і купив Карлос Алькарас. Тобто зробив те, що зробив би будь-який хлопець у його віці, який заробив гарні гроші важкою працею і любить годинники.

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Rolex Cosmograph Daytona, ref.126518LN / Фото виробника

Цікаво, що Яннік Сіннер, суперник Алькараса, також має схильність до Daytona. Він носив варіант із золота Everose після своєї поразки у фіналі. Це більш стриманий варіант, який, утім, витримує спеку і має 72-годиний запасу ходу, а також красивий і функціональний.