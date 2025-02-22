Після Гавайських островів та Сицилії, третя частина переносить нас до Таїланду, і її творець обіцяє, що вона буде "найбільшою та найбожевільнішою", пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Плавки Патріка Шварценеггера у "Білому лотосі" – зваба найкраще вбраних чоловіків світу

Одним з головних акторів у цій історії є Патрік Шварценеггер. Раніше він зізнавався, що є безумовним фанатом серіалу, а нині ми знаємо, що Патрік грає Саксона, старшого сина багатих Ретліфів.

Юнак одержимий сексуальністю, особливо своїх братів і сестер. У сімейній динаміці з незвичною сексуальною напругою Саксон сприймає себе як старшого брата і намагається усім керувати, демонструючи зневагу до духовних аспектів.

Серед найбільш обговорюваних аспектів першого епізоду, окрім зміни мелодії в культовому заголовку – оголеність Патріка Шварценеггера. І ось вам цікавий факт: коли він виходить у басейн, то одягає улюблені плавки Девіда Бекхема та інших найстильніших чоловіків у світі.

Патрік Шварценеггер у "Білому лотосі" у плавках Baller / Фото НВО

Купальний костюм, про який мовиться і який носить Саксон у басейні – це Baller кольору слонової кістки із зеленою обробкою від CHÉ Studios (бренду, створеного у 2019 моделлю Олівером Чеширом). Це одна з перших моделей бренду, яка стала іконою. Вона натхненна баскетбольними шортами 70-х, звідси й ретро-відчуття, а розріз до середини стегна диктують сучасні тенденції.

Плавки повністю зроблені з переробленого нейлону з викинутих ниток та обрізків тканини. Тож це не лише стильний варіант, але й екологічно відповідальний. Для щільності та стійкості еластичний пояс посилений зсередини силіконом, а застібка на гачок і блискавка надають плавкам піднесеного вигляду.

Завдяки своєму дизайну, цей виріб слугуватиме вам і як плавки, і як шорти для пляжного бару, адже його можна поєднувати з сорочкою. Що ж, бути іконою стилю – це не означає мати багато одягу, а вміти вибирати найкраще. У "Білому лотосі" це вдалося показати якнайяскравіше.