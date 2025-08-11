Від келиха для вина до сніфтера для бренді – важливо знати ці прості правила, що допоможуть впевнено почуватися та мати елегантний вигляд на будь-якому заході. 24 Канал розповість про них докладніше із посиланням на Gentleman's Gazette.
Етикет для кожного типу напою: як повинен тримати келих справжній джентльмен?
Етикет поведінки з келихами – це не про манірність, як дехто думає, а про повагу до напою та до вашого образу. Дотримуючись цих простих порад, ви матимете вигляд справжнього джентльмена, що цінує деталі та смак.
- Вино. Якщо маєте справу з келихами для червоного чи білого вина, завжди тримайте ніжку між великим і вказівним пальцями, стабілізуючи середнім і безіменним. Це запобігає нагріванню вина теплом руки та зберігає смак напою.
- Ігристі напої. Аналогічно тримайте флейти для шампанського чи келихи купе – за ніжку, ближче до чаші для стійкості, але не торкаючись її, щоб бульбашки не зникали.
- Пиво. Кружку пива тримайте за ручку, як тримаєте дверну, щоб пиво залишалося холодним. Для кубків застосовуйте той самий принцип, що й для винних келихів.
Зверніть увагу: ключовий принцип поведінки з келихами – тримайте руки якомога далі від рідини, якщо напій має бути холодним, і обхоплюйте чашу, якщо напій потребує тепла.
- Коктейлі. Келихи для мартіні тримайте трьома пальцями за товсту ніжку, а низькі келихи для коктейлів на кшталт Негроні – вище рівня рідини, щоб не розтопити лід. Хайболи чи колінзи тримайте двома – трьома пальцями біля основи, мінімізуючи контакт.
- Шоти. Склянки для шотів тримайте легко, двома – трьома пальцями біля основи, щоб не зіпсувати вигляд міцним хватом.
- Кріплені напої. Келихи для портвейну чи хересу тримайте за середину ніжки двома пальцями.
- Бренді. Сніфтер для бренді обхопіть за нижню частину чаші, щоб зігріти напій долонею та підкреслити його аромат.
І ще одна деталь, про яку варто пам'ятати: передаючи комусь келих, залишайте місце людині для правильного хвату, уникаючи дотику до краю.