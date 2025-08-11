Від келиха для вина до сніфтера для бренді – важливо знати ці прості правила, що допоможуть впевнено почуватися та мати елегантний вигляд на будь-якому заході. 24 Канал розповість про них докладніше із посиланням на Gentleman's Gazette.

Етикет для кожного типу напою: як повинен тримати келих справжній джентльмен?

Етикет поведінки з келихами – це не про манірність, як дехто думає, а про повагу до напою та до вашого образу. Дотримуючись цих простих порад, ви матимете вигляд справжнього джентльмена, що цінує деталі та смак.

Якщо маєте справу з келихами для червоного чи білого вина, завжди тримайте ніжку між великим і вказівним пальцями, стабілізуючи середнім і безіменним. Це запобігає нагріванню вина теплом руки та зберігає смак напою. Ігристі напої. Аналогічно тримайте флейти для шампанського чи келихи купе – за ніжку, ближче до чаші для стійкості, але не торкаючись її, щоб бульбашки не зникали.

Аналогічно тримайте флейти для шампанського чи келихи купе – за ніжку, ближче до чаші для стійкості, але не торкаючись її, щоб бульбашки не зникали. Пиво. Кружку пива тримайте за ручку, як тримаєте дверну, щоб пиво залишалося холодним. Для кубків застосовуйте той самий принцип, що й для винних келихів.

Від вина до коктейлів – як правильно тримати келихи / Колаж 24 Каналу фото freepik

Зверніть увагу: ключовий принцип поведінки з келихами – тримайте руки якомога далі від рідини, якщо напій має бути холодним, і обхоплюйте чашу, якщо напій потребує тепла.

Келихи для мартіні тримайте трьома пальцями за товсту ніжку, а низькі келихи для коктейлів на кшталт Негроні – вище рівня рідини, щоб не розтопити лід. Хайболи чи колінзи тримайте двома – трьома пальцями біля основи, мінімізуючи контакт. Шоти. Склянки для шотів тримайте легко, двома – трьома пальцями біля основи, щоб не зіпсувати вигляд міцним хватом.

Келихи для портвейну чи хересу тримайте за середину ніжки двома пальцями. Бренді. Сніфтер для бренді обхопіть за нижню частину чаші, щоб зігріти напій долонею та підкреслити його аромат.

І ще одна деталь, про яку варто пам'ятати: передаючи комусь келих, залишайте місце людині для правильного хвату, уникаючи дотику до краю.