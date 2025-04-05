Він елегантний, але водночас розслаблений і з великою часткою індивідуальності. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

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Як досягти повсякденного вигляду мільйонера: ключі Ретліффів із "Білого лотоса"

Стиль Ретліффів – в рамках тихої розкоші, але повсякденний і літній. Тобто він трохи веселіший, барвистіший і свіжіший, ідеальний для пляжного відпочинку або для літнього міста.

Тімоті Ретліфф (Джейсон Айзекс) – вишуканий і стильний чоловік. Саксон (Патрік Шварценеггер) – молодший, тож його стиль трохи більш яскравий і веселий. А Лохлан (Сем Нівола) – підліток, і має набагато крутіший стиль, ніж його брат і батько.

Усі разом вони створюють атмосферу елегантності й розкоші, яку неможливо не відчути. І справа не в брендах (там ніхто ніде не показує логотипів), а в тому, щоб знати, як поєднувати кожну річ, мати правильний настрій і колірну палітру, яка працює.

Елегантний, розслаблений та індивідуальний стиль мільйонерів показують Ретліффи у "Білому лотосі" / Дивіться фото НВО