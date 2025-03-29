Але треба знати способи навчатися навичок так, щоб робити їх корисними для себе. Білл Гейтс називає один із таких, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Білл Гейтс розповів, як опанувати будь-яку навичку

Гейтс стверджує, що існує ключ, який може допомогти вам опанувати навичку, яка вас цікавить. А вивчення нових навичок своєю чергою допомагає нам бути готовими до майбутніх викликів або шукати нові та кращі можливості для зростання.

У своїй новій книзі "Вихідний код" Білл Гейтс розповідає, як вивчення нового допомогло йому стати успішним підприємцем та творцем Microsoft. Допомагала у цьому певна цілеспрямована практика, вона пов'язана з методологією REPS.

REPS (repetitions) – це одна з найкращих стратегій для зміцнення своїх навичок або для більш ефективного навчання нових.

Мовиться про повторення (доти, доки ви не зробите це правильно) та систематичну, послідовну і добре структуровану практику (поки опанування навички не стане очевидним).

(доти, доки ви не зробите це правильно) та систематичну, послідовну і добре структуровану практику (поки опанування навички не стане очевидним). Це, наприклад, те, що роблять спортсмени високих досягнень, повторюючи та відпрацьовуючи свої рухи й прийоми доти, поки вони не будуть знати й робити їх досконало.

Навчання нового, враховуючи й нові навички – це ключова річ для досягнення успіху в житті / Фото AP

Звісно, перше, що потрібно зробити – це визначити навичку, яка вас зараз цікавить. А далі почати опановувати її, спочатку з легких елементів, а потім збільшувати ступінь складності. Ідея в тому, щоб ви починали з простого і поступово тренувалися з більшою кількістю елементів навички, використовуючи повторення.

Майте на увазі, що це вимагає часу, адже зазвичай потрібно кілька годин на навичку або знання, щоб добре їх засвоїти. Білл Гейтс використав цей метод для опанування комп'ютерної справи, що допомогло йому досягти успіху.