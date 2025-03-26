Та у будь-якому випадку головне тут – скласти бюджет, якого ви будете дотримуватися протягом тривалого часу. 24 Канал із посиланням на New York Post розповість про метод, який у цьому допоможе.

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Що таке правило 75-15-10 та як допомагає вправлятися з бюджетом

Правило 75-15-10 закликає людей ділити свою зарплату у певний спосіб: 75% витрачати на свої повсякденні потреби, 15% на довгострокові інвестиції й 10% на короткострокові заощадження.

Цей бюджет дозволяє більше поточних витрат, ніж інші популярні методи, і водночас не дає багато простору для непередбачуваних витрат або виплати великих боргів.

Отже, перший ваш крок – це встановити чіткі фінансові цілі. Тобто визначити, що ви хочете зробити зі своїми грошима в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Бо, погодьтеся, цілі "поїхати у відпустку" і "купити будинок" – це про абсолютно різні гроші.

А другий крок, відповідно – створіть реальний щомісячний бюджет на основі ваших звичайних щомісячних витрат і ваших короткострокових і довгострокових фінансових цілей.

Правило 75-15-10 – хороший варіант ефективного бюджетування / Фото cookie_studio@freepik

Чому слід розуміти переваги бюджетування

Різні експерти пропонують інші бюджетні методи, засновані на відсотках, зокрема плани 50-30-20 чи 60-30-10 (потреби – бажання – заощадження). Але за останні роки ми спостерігали досить значне зростання вартості життя – а це і про ціни на житло й оренду, і на основні товари.

Нещодавнє опитування від Talker Research показало, що середньостатистична людина з 2 000 працюючих американців витрачає більшу частину своїх коштів, 64%, саме на потреби – такі як їжа, рахунки та житло. А на бажання й заощадження залишалося по 16%.

При цьому 56% опитаних зізналися, що відкладають менш як 10% зарплати, а аж 23% взагалі не можуть пригадати, коли востаннє відкладали 20% доходу. І лише 20% американців заробляють достатньо, щоб не мати потреби дотримуватися суворого бюджету.

У такій ситуації бюджетування є чудовим способом управляти своїми грошима, особливо для більшості людей, які подумки витрачають зарплату ще до того, як вона потрапляє на їхній рахунок. Навіть ураховуючи, що воно передбачає лише рекомендації, а не жорсткі правила.