"Мене веселить, коли люди дивуються": Білл Гейтс назвав своє улюблене авто

Яка асоціація виникає у вашій голові, коли потрібно в одному реченні скласти Білла Гейтса й автомобіль? Здавалося б, це має бути щось преміальне та розкішне. Але улюблене авто мільярдера вас точно здивує.

Раніше Білл Гейтс побував на подкасті у братів Маєрсів, пише 24 Канал. Мільярдер назвав автомобіль, який він вважає найулюбленішим. І, ні, співзасновник Microsoft не їздить на дорогих люксових машинах, як можна подумати.

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Компактне й електричне

Отже, Білл Гейтс заявив, що його фаворит на дорозі – електромобіль Fiat 500e RED Edition. Червоненький, максимально яскравий. Такий, щоб упізнавали на дорозі усі!

За словами мільярдера, ця машина потрапила в його автопарк не просто так. Це – подарунок Боно з U2. Як зауважив Білл Гейтс, автівку він отримав після того, як співпрацював з ірландським музикантом у благодійному проєкті.

Хвилюватись за Білла Гейтса не поспішайте. У його гаражі також є ще й розкішний електромобіль. Мовиться про Porsche Taycan. Втім, саме крихітний Fiat 500e приносить йому цілий спектр позитивних емоцій.

Мене веселить, коли я проїжджаю повз людей і вони дивуються з того, що бачать мене в такому маленькому автомобілі,

– зауважив Гейтс у подкасті.

До слова! Улюблені годинники Білла Гейтса теж бюджетні. Він віддає перевагу аксесуарам від Casio.

Fiat 500e RED Edition – улюблене авто Білла Гейтса / Фото Fiat

Чим особливий Fiat 500e

Передовсім слід розуміти, що мовиться про компактний електричний хетчбек. Це авто та його бензинових "братів" можна частенько побачити на вулицях Європи. В Україні ці "фіати" не менш популярні, адже вони ідеально підходять для поїздок по місту, достатньо економні, а також не коштують усіх грошей світу.

Якщо говорити про електричний хетчбек, то він також виділяється приємною керованістю. Акумулятор машини хоч і невеликий, але це дозволяє швидше поповнювати його заряд. Гейтс на ньому дуже не політає. Це пов'язано з максималкою у близько 160 кілометрів на годину.

До слова, співзасновник Microsoft відомий своєю любов'ю до швидкості. Під час однієї лише поїздки з Альбукерке до Сіетла він зумів накопичити три штрафи за те, що їхав надто швидко.

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Звернімо увагу, що на вторинному ринку є чимало оголошень з Fiat 500e. Причому мовиться як про порівняно свіжі моделі, так і автівки, випущені поза 5 років тому. Ну і ціни, відповідно, коливаються в межах 6 – 16 тисяч доларів.