В інтерв'ю Міла пропонує під час бою-реваншу винести один з чемпіонських поясів Олександра Усика (22-0, 14 КО). Нагадаймо, що він володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO у суперважкій вазі.
Варте уваги Словацька фітнес-модель у крихітному бікіні заворожила мережу ефектними фото біля басейну
Кузнєцова захоплюється боксом
На рингу Олександр Усик зійдеться з британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО). Власне, під час поєдинку ми маємо всі шанси побачити також володарку найбільших грудей України.
Якщо говорити про саму Мілу, то вона порівняно нещодавно захопилась боксом – якихось 4 років тому. І сталося це після того, як вона навідалась до музею братів Кличків. Там Кузнєцова побачила чемпіонські пояси Віталія та Володимира. Відтоді, каже вона, слідкує за боями Олександра Усика.
Впевнена, це викликало б додатковий ажіотаж і серед тисяч глядачів у Ріяді, і серед мільйонів телеглядачів у всьому світі,
– пояснила вона свою пропозицію в інтерв'ю.
Це ще не все. Кузнєцова також пропонує монетизувати право винести пояс. Зібрані ж кошти вона пропонує спрямувати на проєкти фонду Олександра Усика або ж на Збройні Сили України.
Міла Кузнєцова хоче пронести пояс Усика / Фото з інстаграму Кузнєцової
"У 2010 році фонд Кличка під час гала-вечора на аукціоні продав лот із виносом чемпіонського поясу Володимира. Його за 350 тисяч євро придбав президент київського "Динамо" Ігор Суркіс. Чому б зараз не зробити щось схоже? Впевнена, якщо виставити такий лот, його придбають за набагато більшу суму", – додала Кузнєцова.
Дивіться також Ескортниця заробляє грубі гроші за годину, але сексом тут навіть не пахне
Коли відбудеться бій-реванш між Усиком і Ф'юрі
- Звернімо увагу, що перший поєдинок між Усиком та Ф'юрі відбувся 19 травня. Тоді нашому боксерові вдалось перемогти британця роздільним рішенням суддів: 114:113, 113:114, 115:112. Завдяки цьому він став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
- Усику через місяць довелось від поясу Міжнародної федерації боксу (IBF) відмовитись. За нього боротимуться на рингу 21 вересня Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) та Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО).
- Наостанок додамо, що 21 грудня відбудеться бій-реванш між Тайсоном Ф'юрі й Олександром Усиком. За даними таблоїда The Sun, призові у цьому поєдинку сягатимуть 150 мільйонів фунтів стерлінгів або ж 190 мільйонів доларів.