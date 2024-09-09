В інтерв'ю Міла пропонує під час бою-реваншу винести один з чемпіонських поясів Олександра Усика (22-0, 14 КО). Нагадаймо, що він володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO у суперважкій вазі.

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Кузнєцова захоплюється боксом

На рингу Олександр Усик зійдеться з британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО). Власне, під час поєдинку ми маємо всі шанси побачити також володарку найбільших грудей України.

Якщо говорити про саму Мілу, то вона порівняно нещодавно захопилась боксом – якихось 4 років тому. І сталося це після того, як вона навідалась до музею братів Кличків. Там Кузнєцова побачила чемпіонські пояси Віталія та Володимира. Відтоді, каже вона, слідкує за боями Олександра Усика.

Впевнена, це викликало б додатковий ажіотаж і серед тисяч глядачів у Ріяді, і серед мільйонів телеглядачів у всьому світі,

– пояснила вона свою пропозицію в інтерв'ю.

Це ще не все. Кузнєцова також пропонує монетизувати право винести пояс. Зібрані ж кошти вона пропонує спрямувати на проєкти фонду Олександра Усика або ж на Збройні Сили України.

Міла Кузнєцова хоче пронести пояс Усика / Фото з інстаграму Кузнєцової

"У 2010 році фонд Кличка під час гала-вечора на аукціоні продав лот із виносом чемпіонського поясу Володимира. Його за 350 тисяч євро придбав президент київського "Динамо" Ігор Суркіс. Чому б зараз не зробити щось схоже? Впевнена, якщо виставити такий лот, його придбають за набагато більшу суму", – додала Кузнєцова.

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Коли відбудеться бій-реванш між Усиком і Ф'юрі