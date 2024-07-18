Одна добре, а дві – ще краще: гарячі близнючки розірвали OnlyFans

Зустрічайте однояйцевих близнюків, які стали ближчими, ніж будь-коли. А сталося це завдяки пікантним зйомкам на камеру.

20-річні австралійські двійнята Амелія та Ейпріл Меддісон процвітають в мережі завдяки своєму пікантному контенту про близнюків. Хоча вони кажуть, що багато людей вважають це "дивним", їм байдуже, що кажуть інші.

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Близнючки прославились на OnlyFans

Ейпріл та Амелія не могли дочекатися, коли їм виповниться 18, щоб почати танцювати стриптиз у місцевому чоловічому клубі. Незабаром вони зрозуміли, що на OnlyFans можна заробити багато грошей, і в підсумку заробили до 6 мільйонів австралійських доларів (166 768 889 мільйонів гривень) за неповних два роки.

Спочатку вони почали створювати контент лише для просування своєї стриптиз-ідентичності, але потім вирішили завести акаунт на OnlyFans. Вони ніколи не думали, що він стане таким популярним серед людей, і зараз вони "дуже щасливі" від того, що роблять.

Окрім "дивовижного життя", вони також сказали, що мають багато свободи, оскільки кар'єра дозволила їм з'їхати з дому, купити свої перші автомобілі, а незабаром вони також планують придбати спільний будинок.

В ексклюзивному інтерв'ю Daily Star близнюки розповіли, наскільки це допомогло їм підтримати свою сім'ю і дати їм життя, про яке раніше вони могли тільки мріяти.

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Коли їх запитали, чому, на їхню думку, їхній контент такий популярний, вони відповіли "Очевидно, багато людей мають фетиш на близнюків! Однояйцеві близнюки дуже рідкісні, і на OnlyFans їх не так багато, тому ми унікальні в цьому сенсі і виділяємося".

Дівчата кажуть, що людям дійсно цікаво те, що вони роблять. Спільна робота зробила їх ближчими, ніж будь-коли.

Ми навчилися поважати кордони один одного, ніколи не підштовхувати один одного до того, чого ми не хочемо робити, і просто бути більш співзвучними один одному,

– кажуть дівчата.

Близнюки зауважили, що розуміють, чому деякі люди можуть вважати те, що вони роблять, "дивним". Але вони зазначили, що ці люди, ймовірно, не мають ідентичних близнюків, тому вони не розуміють близькості їхніх стосунків.

У минулому вони стикалися з великою кількістю критики з боку родини. Старший родич чоловічої статі навіть надіслав фотографії зі сторінки дівчат на OnlyFans всій їхній родині. До цього вони стверджували, що сім'я не знала про їхні зухвалі побічні зв'язки.

Хоча вони визнали, що це дійсно вплинуло на їхні стосунки з сім'єю, вони не мають наміру кидати це. Амелія та Ейпріл з великою повагою ставляться одна до одної, і вони не будуть робити нічого, про що не домовилися.

Спільна робота зробила нас ближчими, ніж будь-коли. Коли ми тільки почали працювати разом, було кілька випадків, коли все йшло шкереберть, але з часом ми стали набагато ближчими, і наші стосунки насправді міцніші, ніж будь-коли,

– продовжують вони.

Дівчата зауважили, що люблять проводити весь час разом. І що ніхто не може стати поміж них, адже їхній зв'язок міцніший за будь-що.

Дівчата знімають контент для дорослих / Фото з інстаграму близнючок

"Ми нікому не робимо боляче, і ми не робимо нічого протизаконного. Ми не займаємося сексом один з одним або чимось подібним", – наголосили вони.

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Водночас Ейплір та Амелія підкреслили, що їх не хвилює чиясь думка. Вони щасливі та живуть чудовим життям. Тому для них негатив не має жодного значення.