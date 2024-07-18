Одна хорошо, а две – еще лучше: горячие близняшки разорвали OnlyFans

Встречайте однояйцевых близнецов, которые стали ближе, чем когда-либо. А произошло это благодаря пикантным съемкам на камеру.

20-летние австралийские двойняшки Амелия и Эйприл Мэддисон процветают в сети благодаря своему пикантному контенту о близнецах. Хотя они говорят, что многие люди считают это "странным", им безразлично, что говорят другие.

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Близняшки прославились на OnlyFans

Эйприл и Амелия не могли дождаться, когда им исполнится 18, чтобы начать танцевать стриптиз в местном мужском клубе. Вскоре они поняли, что на OnlyFans можно заработать много денег, и в итоге заработали до 6 миллионов австралийских долларов (166 768 889 миллионов гривен) за неполных два года.

Сначала они начали создавать контент лишь для продвижения своей стриптиз-идентичности, но потом решили завести аккаунт на OnlyFans. Они никогда не думали, что он станет таким популярным среди людей, и сейчас они "очень счастливы" от того, что делают.

Кроме "удивительной жизни", они также сказали, что имеют много свободы, поскольку карьера позволила им съехать из дома, купить свои первые автомобили, а вскоре они также планируют приобрести совместный дом.

В эксклюзивном интервью Daily Star близнецы рассказали, насколько это помогло им поддержать свою семью и дать им жизнь, о которой раньше они могли только мечтать.

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Когда их спросили, почему, по их мнению, их контент такой популярный, они ответили "Очевидно, многие люди имеют фетиш на близнецов! Однояйцевые близнецы очень редкие, и на OnlyFans их не так много, поэтому мы уникальны в этом смысле и выделяемся".

Девушки говорят, что людям действительно интересно то, что они делают. Совместная работа сделала их ближе, чем когда-либо.

Мы научились уважать границы друг друга, никогда не подталкивать друг друга к тому, чего мы не хотим делать, и просто быть более созвучными друг другу,

– говорят девушки.

Близнецы заметили, что понимают, почему некоторые люди могут считать то, что они делают, "странным". Но они отметили, что эти люди, вероятно, не имеют идентичных близнецов, поэтому они не понимают близости их отношений.

В прошлом они сталкивались с большим количеством критики со стороны семьи. Старший родственник мужского пола даже прислал фотографии со страницы девушек на OnlyFans всей их семье. До этого они утверждали, что семья не знала об их дерзких побочных связях.

Хотя они признали, что это действительно повлияло на их отношения с семьей, они не намерены бросать это. Амелия и Эйприл с большим уважением относятся друг к другу, и они не будут делать ничего, о чем не договорились.

Совместная работа сделала нас ближе, чем когда-либо. Когда мы только начали работать вместе, было несколько случаев, когда все шло наперекосяк, но со временем мы стали намного ближе, и наши отношения на самом деле крепче, чем когда-либо,

– продолжают они.

Девушки заметили, что любят проводить все время вместе. И что никто не может стать между ними, ведь их связь крепче чем что-либо.

Девушки снимают контент для взрослых / Фото из инстаграма близняшек

"Мы никому не делаем больно, и мы не делаем ничего противозаконного. Мы не занимаемся сексом друг с другом или чем-то подобным", – отметили они.

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В то же время Эйплир и Амелия подчеркнули, что их не волнует чье-то мнение. Они счастливы и живут замечательной жизнью. Поэтому для них негатив не имеет никакого значения.