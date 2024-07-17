Так, днями на її сторінці з'явилось гаряче відео. На ньому Яслен Клементе позує у надзвичайно відвертому боді. Правда, увагу привертають до себе не лише її форми, а й кицюня збоку.

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Яслен показала свою кицюню

Скільки котів ви побачили?

– запитала Яслен у своїх підписників.

Яслен Клементе знялась у спокусливому боді з кицькою: дивіться відео

Власне, на ролику Яслен позує у сміливому боді. Робить вона це на сходах. І кілька разів на відео ми можемо побачити, як спускається пухнаста чотирилапа подруга фітнес-інфлюєнсерки.

Чи в захваті ми від Яслен? Та, ясна річ. Вона не лише надзвичайно приваблива, а й неймовірно спокуслива. Наші думки поділяють підписники красуні. Ось лише частина коментарів, які вони залишили під її роликом з кицюнею:

"Дуже красива";

"Образ фантастичний як і ти";

"Чорт забирай, чудова, абсолютно чудова! Нічого собі, така сексуальна...";

"Крихітка";

"Така спокуслива";

"Моя майбутня дружина";

"Приголомшлива, як завжди";

"Я люблю цю богиню".

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Яслен Клементе викликає непідробний захват. Тому ми закликаємо на неї підписатись, якщо ви досі не зробили цього. Не проґавте свіжу порцію гаряченького від фітнес-інфлюєнсерки!