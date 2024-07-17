Так, днями на її сторінці з'явилось гаряче відео. На ньому Яслен Клементе позує у надзвичайно відвертому боді. Правда, увагу привертають до себе не лише її форми, а й кицюня збоку.
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Яслен показала свою кицюню
Скільки котів ви побачили?
– запитала Яслен у своїх підписників.
Яслен Клементе знялась у спокусливому боді з кицькою: дивіться відео
Власне, на ролику Яслен позує у сміливому боді. Робить вона це на сходах. І кілька разів на відео ми можемо побачити, як спускається пухнаста чотирилапа подруга фітнес-інфлюєнсерки.
Чи в захваті ми від Яслен? Та, ясна річ. Вона не лише надзвичайно приваблива, а й неймовірно спокуслива. Наші думки поділяють підписники красуні. Ось лише частина коментарів, які вони залишили під її роликом з кицюнею:
- "Дуже красива";
- "Образ фантастичний як і ти";
- "Чорт забирай, чудова, абсолютно чудова! Нічого собі, така сексуальна...";
- "Крихітка";
- "Така спокуслива";
- "Моя майбутня дружина";
- "Приголомшлива, як завжди";
- "Я люблю цю богиню".
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Яслен Клементе викликає непідробний захват. Тому ми закликаємо на неї підписатись, якщо ви досі не зробили цього. Не проґавте свіжу порцію гаряченького від фітнес-інфлюєнсерки!