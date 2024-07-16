Ними словацька фітнес-модель поділилась у своєму інстаграмі. І ці кадри не на жарт розбурхали користувачів мережі. Воно й не дивно, враховуючи, в якому образі Люсія Яворчекова постала перед своїми фанатами.

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Яворчекова похизувалась глибоким декольте

Відкусила шматок від великого яблука,

– написала Люсія у своєму інстаграмі.

Власне, ці кадри вона зробила під час своєї поїздки до Нью-Йорка. Люсія Яворчекова для прогулянки обрала максимально коротку сукню, яка виділяється своєю відвертістю. Так-так, глибоке декольте привертає всю увагу до себе, а довжина дозволяє помилуватись бездоганними ногами фітнес-моделі.

Люсія Яворчекова знялась у відвертій сукні / Фото з інстаграму Яворчекової

Користувачі мережі у захваті від Люсії та її свіжих фото. Вони буквально засипали красуню коментарями. Ми традиційно залишимо деякі з них тут:

"Ти справжня Єва з раю";

"Королева, трясця";

"Мені подобається срібний на тобі, красуне";

"Ця сукня – справжня пожежа";

"Абсолютно приголомшлива";

"Чарівна";

"Вона – діамант";

"Бездоганна Люсія".

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Словацька фітнес-модель продовжує продукувати гарячий контент. І якщо ви не хочете пропустити свіженьке від Люсії Яворчекової, то слід негайно ж на неї підписатись. Гарантуємо, вам сподобається те, що на вас очікує!