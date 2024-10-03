Пікантна модель, яка має на меті звабити сотні студентів, знайшла час у своєму напруженому графіку, щоб переспати з їхніми батьками. Про це розповідає The Daily Star.

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Зі студентів перейшла на татусів

У вересні Бонні Блу повернулася з Австралії до рідної Великої Британії, щоб виконати зухвалу обіцянку. 25-річна дівчина пообіцяла переспати з якомога більшою кількістю охочих першокурсників під час свого місячного перебування в Блайті.

І вона недовго думаючи побила свій власний рекорд, за перші сім днів перебування в Ноттінгемі переспавши зі 137 хлопцями, від яких очі розбігалися. В рамках цього грандіозного старту свого шагатону вона переспала з 37 хлопцями за один день, в тому числі з 23 за один сеанс.



Бонні Блу переключилась зі студентів на татусів / Фото з архіву Бонні Блу

Промовідео цієї сесії модель опублікувала на X, колишньому Twitter, і воно стало мегавірусним, зібравши 55 мільйонів переглядів.

І це ще не все, адже вона перейшла до гарячих зустрічей з татусями та чоловіками. Бонні сказала: "Я тр***ула 158 студентів всього за два тижні, тому я думаю, що настав час поширити цю забаву на татусів і чоловіків".

Блондинка перенесла свої витівки в Кембридж, де, за її словами, вона зустрічалася з 24 хлопцями. Вона сказала: "Це був ідеальний баланс між татами і чоловіками. Найбільшою групою було восьмеро".

Звернімо увагу! Ролик з цими татусями вона виклала на своїй сторінці у мережі X. Зі зрозумілих причин залишати тут ми його не можемо.

Як Бонні стала відомою

Бонні, яка не новачок у створенні пікантного контенту, стала відомою, коли на початку цього року прилетіла до Канкуна, щоб провести аналогічну вправу з охочими учасниками весняних канікул зі США.

Але її нинішні показники бліднуть у порівнянні зі 122 заняттями, які вона провела з американськими студентами за три тижні.

Однак, маючи такі цифри, дівчина з Ноттінгема каже, що зараз у неї є невеликий тайм-аут, перш ніж вона знову візьметься за роботу, коли вона відвідає Лондон.



Бонні Блу влаштовує сексуальні провокації / Фото з архіву Бонні Блу

Сьогодні я відпочиватиму від зйомок, адже перехід від хлопчиків до чоловіків означає, що час від часу потрібно відпочивати. Я буду в Лондоні з плакатом і записуватиму людей на наступні дні,

– каже вона.

Зухвалі витівки Бонні дають можливість студентам, батькам і чоловікам переспати з висхідною зіркою дорослого кіно, чиє відео є одним з найбільш продаваних відео року на американському сайті гігантів контенту для дорослих Brazzers.

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Твердо вірячи у створення реалістичного контенту зі справжніми хлопцями, все, що вона просить натомість, – це дозволити їй зняти цей зв'язок, щоб вона могла завантажити його на свій канал.