Так, у своєму інстаграмі DJ Korolova виклала серію гарячих кадрів. На них вона позує у яскравому купальнику, який виграшно підкреслює її бездоганні форми.

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Підписники у захваті від DJ Korolova

Власне, відпочиває красуня перед своїм виступом, запланованим на 28 вересня. Й у своєму дописі вона не лише привіталась з усіма в Дубаї, а й зауважила, що не може дочекатись завтрашнього дня.

DJ Korolova виклала гарячі кадри у купальнику / Фото з інстаграму DJ Korolova

Підписники DJ Korolova не стримували захвату. Вони буквально засипали її як лайками, так і компліментами. Традиційно ми залишаємо тут лиш частину з них, щоб передати весь захват:

"Ти, наче пожежа. Така дивовижна. Люблю";

"Надзвичайно красива крихітка";

"Приголомшлива";

"Фантастична жінка";

"Ти заворожуєш кожного";

"Люба, ти найкраща";

"Яка ж ти мила";

"Чарівна".

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І хоч ми не маємо можливості насолодитись виступом DJ Korolova, це не заважає нам нею захоплюватись. Ми підписуємось під кожним з цих коментарів і дуже тішимось, коли вона ділиться з нами цікавим контентом у мережі.