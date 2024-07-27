Пікантна модель каже, що за одну ніч вона переспала з 16 чоловіками, щоб "допомогти їм зняти стрес від своїх дружин". Сталося це в одному з готелів Голд-Коста. Пропозиція була безплатною, за умови, що вона зможе зняти їхні витівки на відео.

Раніше Бонні Блу, яка переспала з сотнями незайманих, запропонувала поїздку на Ібіцу: що просить натомість

Чоловіки знімали стрес з Бонні Блу

І Бонні буквально накрила лавина охочих, котрі заповнили її поштову скриньку і щоденник, щоб взяти участь в трюку на одну ніч. Попри хиткий початок, коли Бонні вигнали з хостела, в якому вона зупинилася, працівники, які впізнали її з попередньої зйомки, вона взялася за роботу.

Настільки зайнята, що їй вдалося догодити загалом 28 хлопцям, серед яких було 16 одружених чоловіків і 12 туристів. Білява красуня сказала, що її марафонський бонкатон має принести їй щонайменше 100 000 доларів (78 тисяч фунтів стерлінгів), що є непоганим результатом для нічної роботи.

Бонні Блу каже, що чоловіки перезавантажуються від дружин / Фото з інстаграму Блу

У розмові з Daily Star 25-річна дівчина, яка родом з Ноттінгема, сказала: "Групи чоловіків збираються разом, щоб зняти стрес і перезавантажитись від своїх дружин".

Її початкова пропозиція також була зроблена туристам, які не могли дозволити собі ескорт. Щодо своєї ініціативи вона розповіла: "Я завжди отримувала багато повідомлень від пакувальників сумок і молодої аудиторії, які не могли дозволити собі ескорт. Я подумала, що тепер, коли я багата, було б непогано запропонувати це безплатно".

І завдяки регулярним трюкам на кшталт цього вона накопичила чималий статок лише за цей рік. Рік, який насправді розпочався в березні з поїздки до Канкуна, щоб переспати з якомога більшою кількістю американських студентів під час весняних канікул. З моменту свого тритижневого перебування, під час якого вона переспала зі 122 хлопцями та заробила понад 250 000, її кар'єра стрімко пішла вгору.

Однак, нещодавно вона, можливо, зачепила за живе кількох дружин своїми заявами про те, що чоловіки йдуть до неї, тому що їм набридла їхня домашня обстановка.

Бонні, яка наразі мешкає на австралійському Голд-Кості, планує ще один марафон зі створення контенту у Великій Британії у вересні цього року, коли вона планує відвідати кілька університетських кампусів, щоб переспати з першокурсниками.

А поки що вона зробила пропозицію і чоловікам. Вона каже, що чоловіки зраджують, бо жінки не знають, як їх задовольнити. І додала: "Не секрет, що жінки багато стогнуть. Вони не розуміють, що ці стогони непривабливі і змушують їхніх чоловіків шукати розваг і задоволення деінде".

Бонні Блу готується до чергового марафону / Фото з інстаграму Блу

На її думку, якби жінки були кращими в спальні, чоловіки не зраджували б. Все їхнє ниття, наголошує Бонні, про недомиті каструлі призводить до того, що їй доводиться нахилятися над кухонною стільницею, поки їх немає вдома.

Дивіться також Ледве щось прикривало: Яслен Клементе шокувала мережу екстремально крихітним бікіні

Бонні додає, що раніше звинувачувала чоловіків у зрадах, але відтоді, як вона стала секс-працівницею, вона звинувачує жінок. Коли чоловікам нудно, підкреслює вона, вони дивляться в інше місце, тож закликає перестати їм набридати.