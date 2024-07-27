Пикантная модель говорит, что за одну ночь она переспала с 16 мужчинами, чтобы "помочь им снять стресс от своих жен". Произошло это в одном из отелей Голд-Коста. Предложение было бесплатным, при условии, что она сможет снять их выходки на видео.

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Мужчины снимали стресс с Бонни Блу

И Бонни буквально накрыла лавина желающих, которые заполнили ее почтовый ящик и дневник, чтобы принять участие в трюке на одну ночь. Несмотря на шаткое начало, когда Бонни выгнали из хостела, в котором она остановилась, работники, которые узнали ее с предыдущей съемки, она взялась за работу.

Настолько занята, что ей удалось угодить в общей сложности 28 парням, среди которых было 16 женатых мужчин и 12 туристов. Белокурая красавица сказала, что ее марафонский бонкатон должен принести ей не менее 100 000 долларов (78 тысяч фунтов стерлингов), что является неплохим результатом для ночной работы.

Бонни Блу говорит, что мужчины перезагружаются от жен / Фото из инстаграма Блу

В разговоре с Daily Star 25-летняя девушка, которая родом из Ноттингема, сказала: "Группы мужчин собираются вместе, чтобы снять стресс и перезагрузиться от своих жен".

Ее первоначальное предложение также было сделано туристам, которые не могли позволить себе эскорт. Относительно своей инициативы она рассказала: "Я всегда получала много сообщений от упаковщиков сумок и молодой аудитории, которые не могли позволить себе эскорт. Я подумала, что теперь, когда я богата, было бы неплохо предложить это бесплатно".

И благодаря регулярным трюкам вроде этого она накопила немалое состояние только за этот год. Год, который на самом деле начался в марте с поездки в Канкун, чтобы переспать с как можно большим количеством американских студентов во время весенних каникул. С момента своего трехнедельного пребывания, во время которого она переспала со 122 парнями и заработала более 250 000, ее карьера стремительно пошла вверх.

Однако, недавно она, возможно, задела за живое нескольких жен своими заявлениями о том, что мужчины идут к ней, потому что им надоела их домашняя обстановка.

Бонни, которая сейчас живет на австралийском Голд-Косте, планирует еще один марафон по созданию контента в Великобритании в сентябре этого года, когда она планирует посетить несколько университетских кампусов, чтобы переспать с первокурсниками.

А пока что она сделала предложение и мужчинам. Она говорит, что мужчины изменяют, потому что женщины не знают, как их удовлетворить. И добавила: "Не секрет, что женщины много стонут. Они не понимают, что эти стоны непривлекательны и заставляют их мужчин искать развлечений и удовольствия в другом месте".

Бонни Блу готовится к очередному марафону / Фото из инстаграма Блу

По ее мнению, если бы женщины были лучше в спальне, мужчины не изменяли бы. Все их нытье, отмечает Бонни, о недомытых кастрюлях приводит к тому, что ей приходится наклоняться над кухонной столешницей, пока их нет дома.

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Бонни добавляет, что раньше обвиняла мужчин в изменах, но с тех пор, как она стала секс-работницей, она обвиняет женщин. Когда мужчинам скучно, подчеркивает она, они смотрят в другое место, поэтому призывает перестать им надоедать.