Колишній британський міністр пив шампанське з пляшки, розмахував прапорцем зі своїм зображенням, а також співав, танцюючи на столі. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що відомо про гучну вечірку з Борисом Джонсоном?

Перш ніж піти до нічого клубу, подружжя прогулювалось вуличками міста, мистецько сховавшись серед туристів. Пару помітили у Gran Caffe, що на головній площі. А вже близько півночі Борис, Керрі та їхня двомісячна донечка Поппі вирушили до нічного клубу, де співали й танцювали до пів на другу ночі у п’ятницю 11 липня.

Для Капрі чудово бачити, як хтось на зразок Бориса Джонсона розслаблено відпочиває і висловлює себе з такою пристрастю. Це чудово для іміджу острова,

– заявив колишній місцевий політик, котрий не захотів називати свого імені.

На фото, які розлетілись мережею, можна побачити, що Борис Джонсон одягнений у темну футболку та шорти. У його руці пляшка шампанського Dom Perignon з його зображенням.



Борис Джонсон пив шампанське з горла / Фото з мережі X

За даними місцевих ЗМІ, персонал закладу надрукував копії його парламентського портрета, щоб наклеїти на пляшку. Також музичний бенд клубу виконав національний гімн на честь колишнього британського прем’єра.

Борис Джонсон танцював на столі: дивіться відео

За словами прессекретаря клубу, візит Бориса Джонсона не був запланованим. Він наголосив, що колишній прем’єр прийшов до клубу як звичайнісінький гість. Що стосується друку його зображення на пляшці, то для цього скористались принтером у клубі. Його використовують для VIP-гостей.

Борис Джонсон добряче розважався після випитого шампанського. Він вискочив на сцену, щоб долучитись до гурту та виконати з ними хіти, зокрема Stand By Me, Hey Jude, Mamma Mia та Sweet Caroline.

Колишній прем’єр запалював у клубі з сомбреро на голові, а також розмахував мексиканським прапором. Тим часом його дружина тримала дитину на руках у слінгу. На відео, які розлетілись мережею, можна побачити, що подружжю було весело, вони сміялись, жартували та цілувались.



Борис Джонсон приміряв сомбреро / Фото з мережі X

Фото Джонсона з’явилось також на офіційній сторінці нічного клубу в інстаграмі. На ньому він позує з власником закладу Джанлуїджі Лембо. На кадрі можна побачити, що у руках колишнього прем’єра британський прапор з його фотографією.

Борис Джонсон зробив фото з власником закладу / Фото з інстаграму Лембо

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Звернімо увагу, що в перекладі з неаполітанської Anema e Core означає "серце і душа", а також описує себе як "ла дольче віта" Капрі. І цей заклад має репутацію нічного клубу, в якому лунає музика та проводять гучні вечірки. Цікаво, що впродовж багатьох років до цього закладу навідувалось чимало VIP-персон. До прикладу, торік імпровізований концерт влаштувала Дженніфер Лопес, а свої ночі там проводили Леонардо Ді Капріо, Меттью Макконегі та Різ Візерспун.