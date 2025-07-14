Бывший британский министр пил шампанское из бутылки, размахивал флажком со своим изображением, а также пел, танцуя на столе. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что известно о громкой вечеринке с Борисом Джонсоном?

Прежде чем пойти в ничего клуба, супруги прогуливались по улочкам города, художественно спрятавшись среди туристов. Пару заметили в Gran Caffe, что на главной площади. А уже около полуночи Борис, Керри и их двухмесячная дочь Поппи отправились в ночной клуб, где пели и танцевали до половины второго ночи в пятницу 11 июля.

Для Капри прекрасно видеть, как кто-то вроде Бориса Джонсона расслабленно отдыхает и выражает себя с такой страстью. Это прекрасно для имиджа острова,

– заявил бывший местный политик, который не захотел называть своего имени.

На фото, которые разлетелись сетью, можно увидеть, что Борис Джонсон одет в темную футболку и шорты. В его руке бутылка шампанского Dom Perignon с его изображением.



Борис Джонсон пил шампанское из горла / Фото из сети X

По данным местных СМИ, персонал заведения напечатал копии его парламентского портрета, чтобы наклеить на бутылку. Также музыкальный бэнд клуба исполнил национальный гимн в честь бывшего британского премьера.

Борис Джонсон танцевал на столе: смотрите видео

По словам пресс-секретаря клуба, визит Бориса Джонсона не был запланированным. Он подчеркнул, что бывший премьер пришел в клуб как самый обычный гость. Что касается печати его изображения на бутылке, то для этого воспользовались принтером в клубе. Его используют для VIP-гостей.

Борис Джонсон хорошо развлекался после выпитого шампанского. Он выскочил на сцену, чтобы присоединиться к группе и выполнить с ними хиты, в частности Stand By Me, Hey Jude, Mamma Mia и Sweet Caroline.

Бывший премьер зажигал в клубе с сомбреро на голове, а также размахивал мексиканским флагом. Тем временем его жена держала ребенка на руках в слинге. На видео, которые разлетелись сетью, можно увидеть, что супругам было весело, они смеялись, шутили и целовались.



Борис Джонсон примерил сомбреро / Фото из сети X

Фото Джонсона появилось также на официальной странице ночного клуба в инстаграме. На нем он позирует с владельцем заведения Джанлуиджи Лембо. На кадре можно увидеть, что в руках бывшего премьера британский флаг с его фотографией.

Борис Джонсон сделал фото с владельцем заведения / Фото из инстаграма Лембо

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Обратим внимание, что в переводе с неаполитанского Anema e Core означает "сердце и душа", а также описывает себя как "ла дольче вита" Капри. И это заведение имеет репутацию ночного клуба, в котором звучит музыка и проводят громкие вечеринки. Интересно, что на протяжении многих лет в это заведение наведывалось немало VIP-персон. К примеру, в прошлом году импровизированный концерт устроила Дженнифер Лопес, а свои ночи там проводили Леонардо Ди Каприо, Мэттью Макконахи и Риз Уизерспун.