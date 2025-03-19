Чоловік з "найбільшим пенісом" у світі нажаханий тим, що інші хлопці роблять з собою

Британець, який хизується "найбільшим у світі" членом, звернувся до хлопців. Він попередив їх про хірургічне втручання, на яке вони ні в якому разі не мають іти.

Метт Барр наголошує, що "більше – не завжди краще". І він знає, про що говорить, адже володіє статевим членом, який сягає 36,8 сантиметра у довжину, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Star.

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Чоловік закликав хлопців не накачувати свої статеві члени



Власне, як з'ясувалось, у Британії все більше чоловіків вдаються до ін'єкцій ботоксу, гіалуронової кислоти та силікону. І роблять це, ясна річ, щоб візуально збільшити свої пеніси.



Одна лише клініка Lushful Aesthetics нещодавно повідомила, що 40% її обороту у 3 мільйони доларів США – кошти з процедур з наповнення статевих членів.



Зверніть увагу! Такі втручання можуть завдати неабиякої шкоди вашому здоров'ю. Ба більше, можуть призвести до смерті. А ще – вони коштують шалених грошей.



Метт закликав чоловіків прийняти свої природні параметри. Водночас він зазначив, що не засуджує нікого. Його лиш дивує, що такого роду втручання стали шалено популярними.



Це напрочуд складний орган, і, на мою думку, вводити в нього будь-яку чужорідну речовину звучить як жахлива ідея. Я знаю одного хлопця, який сильно захоплювався силіконовими ін'єкціями, і це закінчилося інфікуванням його крові,

– наголосив Метт.



Він додав, що не варто гратись зі своєю анатомією лиш задля того, щоб отримати більший пеніс. За словами Метта, "це не те, що ваші сексуальні партнери вважатимуть найбажанішим у вас".



Великий пеніс – не така вже й радість



Також він додав, що мати великий пеніс – не так уже й приємно, як може здатись. За його словами, це чудовий спосіб привернути до себе максимум уваги. Водночас слід бути готовим, що її буде аж занадто багато. Люди не зводитимуть очей всюди: у громадському транспорті, у крамницях, у лазнях, на пляжі.



Великий пеніс може заважати у житті / Фото freepic.diller



Наявність великого члена також унеможливлює певні сексуальні позиції та стосунки з певними партнерами,

– поділився Метт.



Він додав, що може знадобитись дуже багато часу, щоб досягнути бажаного рівня ерекції. Та й загалом слід прикласти чимало зусиль у сексуальному житті. І якщо вже приділяти увагу чомусь, то краще – 5 звичкам сну, які допоможуть вам дожити до 100 років.



"Просто пам'ятайте, що 99% вашого життя взагалі не пов'язані з вашими геніталіями. Коли ви стаєте занадто великими, сумісність стає справжньою проблемою – маленькому автомобілю легше знайти відповідне місце для паркування, ніж вантажівці Mack Truck!" – наголосив він.

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Метт ще раз підкреслив, що будь-які ін'єкції у пеніс можуть бути небезпечними. І додав, що не може збагнути, чому усе більше хлопців прагнуть "прокачати" свій статевий член з допомогою подібного роду втручань.

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