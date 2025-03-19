Зрозуміло, знати свій хронологічний вік легше, ніж біологічний, адже він може не збігатися з кількістю свічок, які ви ставите на торт у день народження. Що з цим всім робити, пише 24 Канал завдяки GQ.

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У чому різниця між біологічним і хронологічним віком

Старіння неминуче, але є люди, які старіють швидше, і люди, які залишаються молодими фізично і розумово довше. Тобто саме у них біологічний вік може бути меншим за хронологічний. І справа не лише в генетиці чи удачі, а й у способі життя, звичках і турботі про себе. При цьому ви не можете зупинити процес старіння, але ви можете сповільнити його.

Та спершу потрібно зрозуміти, що біологічний і хронологічний вік – це різні поняття, і дві людини з однаковим хронологічним віком можуть мати різний біологічний вік. Тому ви й бачите людей у 30, 40, 50 і більше років, які виглядають і почуваються старшими, тоді як над іншими час, здається, не владний.

Отже, хронологічний вік – це кількість років, прожитих людиною з моменту народження. Біологічний вік більше пов'язаний з процесом старіння, зі змінами стану організму на клітинному рівні, і є поняттям більш індивідуальним.

Ви не можете зупинити процес старіння, але ви можете сповільнити його / Фото freepik

Як можна затримати свій біологічний вік

Є багато речей, які можуть вплинути на наш біологічний вік. Деякі з цих речей ви не можете контролювати, але інші ви можете змінити, щоб старіти повільніше. Є 3 ключові фактори, які прискорюють старіння, і протистояння цим факторам може допомогти вам затримати біологічний вік.

Керуйте стресом. Стрес, окрім інших проблем, також прискорює старіння, навіть спричиняє передчасну появу сивини та зморшок. Він також може вплинути на вашу вагу, погіршити якість сну, негативно вплинути на ваші стосунки тощо. Тому важливо мати стратегії управління стресом – за допомогою медитації, дихання, встановлення меж або занять для очищення розуму.

Стрес, окрім інших проблем, також прискорює старіння, навіть спричиняє передчасну появу сивини та зморшок. Він також може вплинути на вашу вагу, погіршити якість сну, негативно вплинути на ваші стосунки тощо. Тому важливо мати стратегії управління стресом – за допомогою медитації, дихання, встановлення меж або занять для очищення розуму. Не зловживайте тютюном та алкоголем. Це дві звички, які можуть бути шкідливими для вашого здоров'я та можуть забрати у вас роки життя. Вино – схоже, єдиний алкоголь, який не впливає на старіння, за ненадмірного його споживання. Куріння ж вкорочує кінцеві фрагменти хромосом (теломери) у білих кров'яних клітинах імунної системи. А їхня довжина є показником того, як швидко ми старіємо і наскільки добре наші клітини здатні відновлюватися і регенеруватися.

Це дві звички, які можуть бути шкідливими для вашого здоров'я та можуть забрати у вас роки життя. Вино – схоже, єдиний алкоголь, який не впливає на старіння, за ненадмірного його споживання. Куріння ж вкорочує кінцеві фрагменти хромосом (теломери) у білих кров'яних клітинах імунної системи. А їхня довжина є показником того, як швидко ми старіємо і наскільки добре наші клітини здатні відновлюватися і регенеруватися. Уникайте сидячого способу життя та неправильного харчування. Ваше тіло і розум живляться тим, що ви їсте, тому дієта також відіграє важливу роль у процесі старіння. Наука рекомендує дотримуватися дієти з низьким вмістом цукру, з невеликою кількістю тваринного білка і бажано без оброблених продуктів. Також фізичні вправи, переважно силові, визнані одним з найважливіших факторів довголіття.

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