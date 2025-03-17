Про це йдеться у матеріалах справи, пише 24 Канал. Згідно з документами, чоловік зробив три світлини свого пеніса у період з липня по листопад 2024 року. Після цього надіслав їх жінкам.

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За масову розсилку дікпіків – до суду



Винним чоловіка визнав Тернопільський міськрайонний суд. У рішенні зазначили, що світлини статевого члена чоловіка пройшли мистецтвознавчу експертизу. І, згідно з нею, їх визнали такими, що належать до контенту порнографічного характеру.



Ці три світлини пеніса чоловік надіслав незнайомим жінкам з допомогою месенджера Viber. Відомо про 46 панянок, які отримали повідомлення, на яке вони явно не очікували.



Мешканець Тернопільщини визнав свою провину у суді. Він також щиро розкаявся за те, що вчинив. Крім того, пояснив, чому він так повівся. За словами чоловіка, він посварився зі своєю дівчиною напередодні.



Водночас він звернувся до суду з проханням не карати його суворо. Також чоловік пообіцяв, що не робитиме нічого подібного у майбутньому.



Тож, Тернопільський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у скоєному. Спочатку йому призначили три роки позбавлення волі. Втім, вирок замінили на рік іспитового терміну.



І це ще не все. Суд зобов'язав мешканця Тернопільщини заплатити 34 тисячі гривень штрафу. Він також зобов'язаний відшкодувати 7,5 тисячі гривень за судові експертизи, які потрібно було провести під час розслідування.



У суді чоловіка визнали винним у скоєному / Фото freepik



Звернімо увагу, що напередодні до моделей OnlyFans в Україні навідались Національна поліція та Бюро економічної безпеки. Вони проводили обшуки, підозрюючи контент-кріейторок у тому, що вони виготовляють та поширюють порнографію.

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Самі моделі повідомили, що у них вилучили майно. Також заявляли про можливі неправомірні дії з боку поліції, зокрема мовиться про вимагання хабарів.