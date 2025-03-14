Хороші звички сну починаються ще до того, як ви лягаєте спати. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.

Дивіться також У Гарварді назвали 6 ключів до довгого, успішного та щасливого життя

Які звички щодо сну слід розвивати заради довголіття

Коли ви спите, ваше тіло і мозок здійснюють багато важливих процесів. У ці години тіло проводить ремонтні роботи, мозок обробляє інформацію, отриману протягом дня, і зберігає її. А ще виводяться токсичні відходи, реорганізуються нервові клітини й так далі.

Тобто очевидно, що сон важливий, але щоб спати добре, зосереджуватися на 8 годинах замало. Є речі, які ви можете робити протягом дня і за багато годин до сну, щоб покращити якість вашого сну, більше відпочивати й сприяти довголіттю.

Зверніть увагу: за даними Американського коледжу кардіологів, якісний сон може допомогти додати до 4,7 року життя для чоловіків і 2,4 року для жінок.

Усього кілька звичок для сну здатні подовжити ваше життя / Фото krakenimages.com@freepik

Встановіть послідовний графік і дотримуйтеся його, навіть на вихідних. Цей крок є одним з найважливіших до того, щоб добре висипатися і мати менше труднощів із засинанням. Важливо мати однаковий час засинання і пробудження кожного дня. Найкращий час для засинання – між 22 і 23 годинами для дорослих, і якщо ви спите 8 годин, то прокидатися маєте між 6 і 7 ранку.

і дотримуйтеся його, навіть на вихідних. Цей крок є одним з найважливіших до того, щоб добре висипатися і мати менше труднощів із засинанням. Важливо мати однаковий час засинання і пробудження кожного дня. Найкращий час для засинання – між 22 і 23 годинами для дорослих, і якщо ви спите 8 годин, то прокидатися маєте між 6 і 7 ранку. Виходьте на сонячне світло і свіже повітря одразу після пробудження. Це допоможе вам почуватися бадьоріше, мати більше енергії та навіть відчувати себе менш напруженим і більш позитивним. Тож вийдіть на прогулянку, відчиніть вікно або займіться фізичними вправами на свіжому повітрі.

одразу після пробудження. Це допоможе вам почуватися бадьоріше, мати більше енергії та навіть відчувати себе менш напруженим і більш позитивним. Тож вийдіть на прогулянку, відчиніть вікно або займіться фізичними вправами на свіжому повітрі. Їжте щось легке перед сном. Вечеря важлива, оскільки голод може заважати вам заснути, але вона повинна бути легкою і не повинна бути зразу перед сном, бо тоді вже травлення може заважати сну. А вже зранку, в ідеалі, їжте ситний сніданок.

Вечеря важлива, оскільки голод може заважати вам заснути, але вона повинна бути легкою і не повинна бути зразу перед сном, бо тоді вже травлення може заважати сну. А вже зранку, в ідеалі, їжте ситний сніданок. Розслабляйтеся. Стрес і тривога – найбільші вороги якісного сну, тому будуйте вечірній розпорядок, який дозволить вам бути розслабленим, спокійним і вільним від нав'язливих думок. Уникайте телевізора, надмірного часопроведення в соціальних мережах або занадто інтенсивної діяльності перед сном.

Стрес і тривога – найбільші вороги якісного сну, тому будуйте вечірній розпорядок, який дозволить вам бути розслабленим, спокійним і вільним від нав'язливих думок. Уникайте телевізора, надмірного часопроведення в соціальних мережах або занадто інтенсивної діяльності перед сном. Плануйте свій день. Відсутність плану може призвести до стресу і виснаження, а такий початок дня може призвести до того, що ви й закінчите його зі стресом, та ще й більшим. А це завадить вам добре виспатися. Ви зможете краще організувати свій час і енергію та більше поважати свій графік, коли знатимете, що конкретно вам потрібно зробити.