Якщо ви любите міцніше пиво, то не зайвим буде знати про ті сорти, які у світі ставлять на вершину списку. Про них і розповість 24 Канал із посиланням на Man of Many. Тільки майте на увазі, що за градусами їм програє навіть горілка.

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Це пиво більш ніж здатне вивести з рівноваги навіть найстійкіших

88 Brewery’s Scottish Beithir Fire, 75%. Чемпіон світу серед міцного пива походить з Шотландії та є драконівським вогнем у рідкій формі. Після двомісячного варіння Beithir Fire змішують з чистим шотландським спиртом, щоб підвищити вміст алкоголю на кілька пунктів, а потім ферментація та фільтрація видаляють усі домішки. Виробник радить пити не більше 35 мілілітрів за раз.

Чемпіон світу серед міцного пива походить з Шотландії та є драконівським вогнем у рідкій формі. Після двомісячного варіння Beithir Fire змішують з чистим шотландським спиртом, щоб підвищити вміст алкоголю на кілька пунктів, а потім ферментація та фільтрація видаляють усі домішки. Виробник радить пити не більше 35 мілілітрів за раз. Brewmeister Snake Venom, 67.5%. Це пиво, звісно, не містить справжньої отрути, але з такою міцністю її й не треба. Для створення виробник, теж із Шотландії, використовував всяке – від копченого торф'яного солоду до 2 видів дріжджів, а ще багаторазове заморожування під час бродіння. Якщо ви плануєте випити лише келих за вечір, Snake Venom – саме те, що потрібно.

Це пиво, звісно, не містить справжньої отрути, але з такою міцністю її й не треба. Для створення виробник, теж із Шотландії, використовував всяке – від копченого торф'яного солоду до 2 видів дріжджів, а ще багаторазове заморожування під час бродіння. Якщо ви плануєте випити лише келих за вечір, Snake Venom – саме те, що потрібно. Brewmeister Armageddon, 65%. І знову Шотландія, той самий виробник. Armageddon з 65% ABV розробили як ідеальне поєднання пива та віскі. Пиво виготовлене з пшениці, кристалічного солоду, вівсяних пластівців та 100% шотландської джерельної води. І навіть без використання інноваційних технологій – це справжній штурм смакових рецепторів.

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Koelschip Start the Future, 60%. Як ми вже помітили, списки найміцнішого пива у світі очолюють європейські крафтові пивоварні. Але це вже не про шотландців, а про Нідерланди. Компанія Koelschip створила пиво Start of the Future з умістом алкоголю 60%, яке вражає ще й своїми глибокими смаками.

Як ми вже помітили, списки найміцнішого пива у світі очолюють європейські крафтові пивоварні. Але це вже не про шотландців, а про Нідерланди. Компанія Koelschip створила пиво Start of the Future з умістом алкоголю 60%, яке вражає ще й своїми глибокими смаками. BrewDog and Schorschbräu Strength in Numbers, 57.8%. А це результат спільної роботи BrewDog із Шотландії та Schorschbräu з Німеччини. Обидві пивоварні використали традиційний метод Айсбока, суть якого у заморожуванні пива, видаленні льоду та повторному купажуванні. У суміші є також бельгійський золотистий ель, який витримують у бочках з-під віскі 10 років.

Буквально дрібку не дотягнули до чільної п'ятірки німецьке Schorschbrau Schorschbock з 57,57% та шотландське BrewDog End Of History з 55%. Але це не означає, що їх не варто спробувати справжнім шанувальникам.