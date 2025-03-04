Джинсы со средней и высокой посадкой со временем многие начали считать более привлекательными, но мода циклична. Этот стиль вернулся и стал сильнее, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Джинсы с низкой посадкой: 5 правил, как их следует носить
- В тренде – мешковатые. Другими словами, избегайте узких джинсов. Низкая посадка и мешковатость – именно сочетание этих двух силуэтов сейчас является выигрышной формулой, которую можно увидеть и в модных коллекциях, и в популярных массмаркетах. Идея в том, чтобы выбрать джинсы с низкой посадкой, которая открывает больше туловища, но в то же время оставляет больше пространства на бедрах и ногах.
- Обратите внимание на пропорции. Поскольку это брюки, которые сидят ниже на талии, важно, чтобы весь образ имел хорошие пропорции, чтобы у вас не было слишком длинного туловища или коротких ног. Используйте слои, чтобы добавить образу объема и соблюдения пропорций. Убедитесь, что ваш торс выглядит вытянутым и обтекаемым, а ноги имеют стройный силуэт. Ищите визуальное равновесие между верхом и низом через пиджаки, джемперы или длинные рубашки.
Стиль низкой посадки вернулся в тренды мужской моды и стал сильнее / Фото freepik
- Тест на сидение. Когда вы носите джинсы с низкой посадкой, есть большой риск, что вы покажете слишком много, когда сядете. А это не подходит для многих мест, например для офиса. Поэтому – прежде чем выйти из дома, сядьте на стул и убедитесь, что все хорошо прикрыто: рубашкой, брюками или краем нижнего белья (если это так задумано).
- Низкая, но не слишком низкая посадка. Есть разные типы и размеры джинсов, но еще вы должны знать, что есть разные длины, и вам нужно выбрать ту, которая подходит для вашего типа фигуры и роста. Учитывайте, что штаны должны быть удобными и хорошо облегать ваше тело.
- Белье имеет значение. С низкой посадкой вернулась тенденция показывать немного нижнего белья, а это означает, что вам нужно быть осторожными со своим бельем. Если оно будет виднеться, то должно соответствовать образу, хорошо сидеть на вас и быть в идеальном состоянии. А если вы не хотите его выставлять напоказ, убедитесь, что брюки прикрывают его, и вы можете положиться на ремень, чтобы удержать все на месте.