Джинсы со средней и высокой посадкой со временем многие начали считать более привлекательными, но мода циклична. Этот стиль вернулся и стал сильнее, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Джинсы с низкой посадкой: 5 правил, как их следует носить

В тренде – мешковатые. Другими словами, избегайте узких джинсов. Низкая посадка и мешковатость – именно сочетание этих двух силуэтов сейчас является выигрышной формулой, которую можно увидеть и в модных коллекциях, и в популярных массмаркетах. Идея в том, чтобы выбрать джинсы с низкой посадкой, которая открывает больше туловища, но в то же время оставляет больше пространства на бедрах и ногах.

Другими словами, избегайте узких джинсов. Низкая посадка и мешковатость – именно сочетание этих двух силуэтов сейчас является выигрышной формулой, которую можно увидеть и в модных коллекциях, и в популярных массмаркетах. Идея в том, чтобы выбрать джинсы с низкой посадкой, которая открывает больше туловища, но в то же время оставляет больше пространства на бедрах и ногах. Обратите внимание на пропорции. Поскольку это брюки, которые сидят ниже на талии, важно, чтобы весь образ имел хорошие пропорции, чтобы у вас не было слишком длинного туловища или коротких ног. Используйте слои, чтобы добавить образу объема и соблюдения пропорций. Убедитесь, что ваш торс выглядит вытянутым и обтекаемым, а ноги имеют стройный силуэт. Ищите визуальное равновесие между верхом и низом через пиджаки, джемперы или длинные рубашки.

Стиль низкой посадки вернулся в тренды мужской моды и стал сильнее / Фото freepik