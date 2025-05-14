Як стильно поєднати вишиванку з іншим одягом: 3 безпрограшні ідеї для чоловіків

У День вишиванки хочеться мати бездоганний зовнішній вигляд. Звичайно ж, зіркою вашого образу буде саме вишиванка, але її потрібно ще гарно та стильно поєднати з іншим вбранням.

І 24 Канал у матеріалі до Дня вишиванки, який у 2025 році відзначають 15 травня, поділиться кількома ідеями. Дізнайтесь, з чим варто поєднати вишиванку, щоб бути на висоті.

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Повсякденний образ

Це ідеальний варіант для тих, хто полюбляє носити вишиванку не лише на свята. У цьому випадку ми обираємо вбрання, в якому нам буде максимально зручно, і яке підкреслює наш характер.

Приклад повсякденного образу з вишиванкою:

Низ: джинси (можуть бути як чорні, так і класичного блакитного кольору, залежно від вашої вишиванки) або ж чиноси чи штани карго. Тут уже обирайте те, у чому вам буде максимально комфортно.

Взуття: кеди, лофери або кросівки.

Накинути на себе: легкий блейзер або кардиган, ураховуючи, що на вулиці може не бути достатньо тепло.

Формальний образ

Тут усе зрозуміло. Якщо потрібно відвідати офіційний захід або ж ваш стиль більше схожий до ділового, то варто потурбуватись над тим, щоб образ був формальним. Тут уже вишиванку ми поєднуватимемо з абсолютно іншими речами.



Іван Франко поєднував вишиванки з піджаками / Фото "Вишивка"

Низ: класичні брюки (колір обираємо відповідно до вишиванки).

Взуття: оксфорди, дербі або монки. Бажано, щоб колір відповідав ременю, який ви оберете для виходу.

Верх: піджак (може бути як самостійна одиниця, так і елементом костюма під ваші брюки).

Аксесуари: ремінь з мінімалістичною пряжкою, щоб не перевантажувати образ.

Традиційний стиль

Ні-ні, ми не пропонуватимемо вам одягати шаровари. Але й забороняти це робити ми не маємо жодного права. У бажанні трішки осучаснити образ ми пропонуємо звернути увагу на штани вільного крою, а також потурбуватись про аксесуари.

Поєднайте вишиванку з кептариком:

Штани: вільний крій з льону або бавовни.

Взуття: чоботи або традиційні шкіряні черевики. Ураховуючи, що може бути прохолодно, то чоботи стануть ідеальним рішенням.

Верх: жилет або кептар. Останній допоможе зробити вау-ефект вашому образу.

Аксесуари: пояс-крайка або ж тканий пояс.

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Це базові поєднання. Ми ж закликаємо вас експериментувати, стилізуючи вишиванку. І не забувайте, що носити її можна не лише кілька днів на рік.