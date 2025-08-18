Промислова революція на початку ХХ століття назавжди змінила світ. А отже й ситуацію у парфумерії – галузь поступово почала ставати такою, якою ми бачимо її й сьогодні.

Золотий вік наукових відкриттів подарував парфумерії палітру синтетичних ароматичних сполук і нових методів екстракції. До чого це призвело, розповість 24 Канал завдяки Bespoke Unit.

Якою була еволюція ароматів від першого фужерного до Old Spice для чоловіків?

Перший фужерний аромат з'явився завдяки Жану-Франсуа Убігану у 1882 році. Його назвали Fougère Royale, і вперше в цих парфумах використали кумарин, синтетично виділений з частинок бобів тонка.

Загалом до початку ХХ століття завдяки винаходам та індустріалізації аромати стали дешевшими у виробництві, а отже й для купівлі. Ба більше, їх тепер можна було довше зберігати, тож парфуми великими партіями розлетілися по всьому світу.

У 1934 році засновник Caron Ернест Дальтрофф створив перший аромат із цільовим призначенням "для чоловіків". Так і назвав його – Pour Un Homme. Він містив лаванду, ваніль, мускус, бурштин та кедр.

До цього моменту чоловіки вибирали лише між традиційними одеколонами або іншими унісекс-ароматами. Був іще, звісно, Creed, але цей дім здебільшого працював на ексклюзивні замовлення британської королівської родини.

Також відомими були Acqua di Parma Colonia і Guerlain's Mouchoir Pour Monsieur. Але тут нюанс – їх позиціювали як засоби для ароматизації носових хусток, а не шкіри.

Ще Aqua Velva існував із 1917, однак сприймався як засіб гігієнічний та лікувальний.

На цьому тлі Pour Un Homme de Caron мав шалений успіх, а Далтрофф фактично створив абсолютно новий ринок. Адже аромати суто для чоловіків стали популярними.

У 1937 році компанія Shulton переробила свій аромат Early American Old Spice для жінок і в 1938 представила Old Spice для чоловіків. Він досі є одним з найуспішніших чоловічих одеколонів.

І від модних будинків до гендер-бендерів

Після Другої світової війни чоловічі аромати набули ще більшої популярності в Європі та Америці, у чому допоміг бебі-бум. У 1949 будинок Dana створив English Leather на основі формули MEM 1930-х років. У 1955 Chanel випустив знаменитий Pour Monsieur. У 1959 році німецький будинок Mäurer & Wirtz випустив Tabac Original. У 1960-х роках з'явилися нові французькі аромати. Це Brut Pour Homme від Fabergé у 1964, Balafre від Lancôme у 1967 і Eau Sauvage від Christian Dior у 1966.

Далі настав час дизайнерських ароматів для чоловіків. На початок 70-х чоловічі аромати вже сформували чітку ідентичність. Хоча всі вони за вмістом були парфумами, для позначення чоловічих запахів прижилося слово одеколон, з цим вони й дистанціювалися від нібито жіночих парфумів.

Прогрес у галузі синтетичних ароматичних речовин спричинив бум чоловічих ароматів на ринку. Слідом Діором і Шанель, інші модні дизайнери вирішили спробувати свої сили у створенні чоловічих одеколонів. У 1970-х з'явилися Paco Rabanne Pour Homme, Gucci Pour Homme і Ralph Lauren Polo. Також Azzaro випустив свій Pour Homme в 1978.

1980-ті роки стали нестабільним, але захопливим періодом. Спочатку Calvin Klein представив Calvin в 1981, потім Джорджо Армані випустив Pour Homme у 1984, а Hugo Boss – Number One у 1985. Суттєво вплинули на ринок Guy Laroche Drakkar Noir 1982 і Davidoff Cool Water 1988.

У 1990-х вже, мабуть, не було серед великих дизайнерських брендів того, що б не випускав чоловічі аромати. А домінували на ринку ароматичні фужери. Наприклад, Kenzo Pour Homme 1991, Le Male 1996 від Jean-Paul Gaultier, L'eau d'Issey Pour Homme 1994, Thierry Mugler A*Men 1996 і Bvlgari Pour Homme 1996. Chanel завершила століття в 1999 революційним Allure Homme.

У ХХІ столітті й авторитет відомих брендів росте, і нові будинки моди виходять зі своїми ароматами. У 2006 Hermès оживив ринок із Terre d'Hermès. Також Creed модернізував лінійку, випустивши у 2010 надзвичайно успішний Aventus.

Зауважте, парфуми стали невіддільною частиною споживання, і нові аромати випускають чи не щодня. При цьому все більше виробників повертаються до парфумів-унісекс, які модно називають гендер-бендерами.

А незабаром на нас чекає ренесанс натуральних парфумів, створених за допомогою технологічно прогресивних засобів. Адже є багато досягнень у видобутку молекул з природних джерел.