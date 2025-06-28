А проте – справді існують аромати, розроблені спеціально для смаків та очікувань чоловіків. От саме про добірку таких розповість сьогодні 24 Канал із посиланням на Independent.
Дивіться також Вони залишають слід у серцях: ці 5 чоловічих парфумів – особливі для жінок
Розповідаємо про 25 топових чоловічих парфумів 2025 року, протестованих експертами
Деякі аромати сезонні, підходять для літа чи зими, інші правильно звучатимуть тільки за певних обставин, як-от в офісі чи на романтичному побаченні. Але ясна правда одна: аромат – це дуже потужний інструмент.
Він викликає в людей певні емоції, повертає у минуле, доповнює образ тощо. От тільки вибрати свій знаковий аромат – завдання нелегке. Щоб допомогти вам у цьому, фахівці видання протестували безліч парфумів – наносили їх на початку дня на шию, зап'ястя та груди, і залишали на шкірі на день.
Вони враховували миттєвий ефект, проєкцію – наскільки далеко від шкіри відчувається запах, і стійкість. Також не забули й про вигляд флакона та співвідношення ціни та якості. У підсумку вдалося сформувати перелік із 25 найкращих чоловічих парфумів 2025 року. Ось він:
Кожен із цих парфумів містить секрет ідеального аромату для чоловіка, і кожен – особливий / Колаж 24 Каналу фото виробників
- Acqua di Parma colonia eau de cologne.
- Mäurer & Wirtz 4711 eau de cologne.
- Tom Ford neroli portofino eau de parfum.
- Jo Malone lime basil and mandarin cologne.
- Dior eau sauvage eau de toilette.
- Tom Ford oud wood eau de parfum.
- Chanel bleu de Chanel parfum spray.
- Hugo Boss Boss bottled aftershave.
- Creed Aventus eau de parfum.
- Loewe solo cedro eau de toilette.
- Hermès terre d’Hermès eau de toilette.
- Roja Parfums vetiver parfum pour homme.
- Givency gentleman eau de toilette.
- Le Labo patchouli 24.
- Beaufort fathom V eau de parfum.
- Chanel allure homme sport cologne sport spray.
- Giorgio Armani acqua di gio eau de toilette.
- Dior sauvage parfum.
- Gucci guilty pour homme parfum.
- Montblanc legend eau de toilette.
- YSL y for men eau de toilette.
- Jean Paul Gaultier le male eau de toilette.
- Maison Francis Kurkdjian l’homme a la rose eau de parfum.
- Czech & Speake no. 88 cologne spray.
- Editions de Parfums by Frederic Malle synthetic nature.