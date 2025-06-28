А проте – справді існують аромати, розроблені спеціально для смаків та очікувань чоловіків. От саме про добірку таких розповість сьогодні 24 Канал із посиланням на Independent.

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Розповідаємо про 25 топових чоловічих парфумів 2025 року, протестованих експертами

Деякі аромати сезонні, підходять для літа чи зими, інші правильно звучатимуть тільки за певних обставин, як-от в офісі чи на романтичному побаченні. Але ясна правда одна: аромат – це дуже потужний інструмент.

Він викликає в людей певні емоції, повертає у минуле, доповнює образ тощо. От тільки вибрати свій знаковий аромат – завдання нелегке. Щоб допомогти вам у цьому, фахівці видання протестували безліч парфумів – наносили їх на початку дня на шию, зап'ястя та груди, і залишали на шкірі на день.

Вони враховували миттєвий ефект, проєкцію – наскільки далеко від шкіри відчувається запах, і стійкість. Також не забули й про вигляд флакона та співвідношення ціни та якості. У підсумку вдалося сформувати перелік із 25 найкращих чоловічих парфумів 2025 року. Ось він:

Кожен із цих парфумів містить секрет ідеального аромату для чоловіка, і кожен – особливий / Колаж 24 Каналу фото виробників