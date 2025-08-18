Промышленная революция в начале ХХ века навсегда изменила мир. А значит и ситуацию в парфюмерии – отрасль постепенно начала становиться такой, какой мы видим ее и сегодня.

Золотой век научных открытий подарил парфюмерии палитру синтетических ароматических соединений и новых методов экстракции. К чему это привело, расскажет 24 Канал благодаря Bespoke Unit.

Смотрите также История культовых мужских ароматов: от Old Spice до Creed Aventus

Какой была эволюция ароматов от первого фужерного до Old Spice для мужчин?

Первый фужерный аромат появился благодаря Жану-Франсуа Убигану в 1882 году. Его назвали Fougère Royale, и впервые в этих духах использовали кумарин, синтетически выделенный из частиц бобов тонка.

В целом к началу ХХ века благодаря изобретениям и индустриализации ароматы стали дешевле в производстве, а следовательно и для покупки. Более того, их теперь можно было дольше хранить, поэтому духи большими партиями разлетелись по всему миру.

В 1934 году основатель Caron Эрнест Дальтрофф создал первый аромат с целевым назначением "для мужчин". Так и назвал его – Pour Un Homme. Он содержал лаванду, ваниль, мускус, янтарь и кедр.

До этого момента мужчины выбирали только между традиционными одеколонами или другими унисекс-ароматами. Был еще, конечно, Creed, но этот дом в основном работал на эксклюзивные заказы британской королевской семьи.

или другими унисекс-ароматами. Был еще, конечно, Creed, но этот дом в основном работал на эксклюзивные заказы британской королевской семьи. Также известными были Acqua di Parma Colonia и Guerlain's Mouchoir Pour Monsieur. Но тут нюанс – их позиционировали как средства для ароматизации носовых платков , а не кожи.

, а не кожи. Еще Aqua Velva существовал с 1917, однако воспринимался как средство гигиеническое и лечебное.

На этом фоне Pour Un Homme de Caron имел огромный успех, а Далтрофф фактически создал совершенно новый рынок. Ведь ароматы сугубо для мужчин стали популярными.

В 1937 году компания Shulton переделала свой аромат Early American Old Spice для женщин и в 1938 представила Old Spice для мужчин. Он до сих пор является одним из самых успешных мужских одеколонов.

Научные открытия ХХ века изменили мир ароматов навсегда / Коллаж 24 Канала фото производителей

И от модных домов до гендер-бендеров

После Второй мировой войны мужские ароматы приобрели еще большую популярность в Европе и Америке, в чем помог бэби-бум. В 1949 дом Dana создал English Leather на основе формулы MEM 1930-х годов. В 1955 Chanel выпустил знаменитый Pour Monsieur. В 1959 году немецкий дом Mäurer & Wirtz выпустил Tabac Original. В 1960-х годах появились новые французские ароматы. Это Brut Pour Homme от Fabergé в 1964, Balafre от Lancôme в 1967 и Eau Sauvage от Christian Dior в 1966.

Стоит знать Они покорили экспертов после тщательного тестирования: лучшие 25 парфюмов 2025 года

Далее настало время дизайнерских ароматов для мужчин. К началу 70-х мужские ароматы уже сформировали четкую идентичность. Хотя все они по содержанию были духами, для обозначения мужских запахов прижилось слово одеколон, с этим они и дистанцировались от якобы женских духов.

Прогресс в области синтетических ароматических веществ вызвал бум мужских ароматов на рынке. Вслед за Диором и Шанель, другие модные дизайнеры решили попробовать свои силы в создании мужских одеколонов. В 1970-х появились Paco Rabanne Pour Homme, Gucci Pour Homme и Ralph Lauren Polo. Также Azzaro выпустил свой Pour Homme в 1978.

1980-е годы стали нестабильным, но захватывающим периодом. Сначала Calvin Klein представил Calvin в 1981, затем Джорджо Армани выпустил Pour Homme в 1984, а Hugo Boss – Number One в 1985. Существенно повлияли на рынок Guy Laroche Drakkar Noir 1982 и Davidoff Cool Water 1988.

периодом. Сначала Calvin Klein представил Calvin в 1981, затем Джорджо Армани выпустил Pour Homme в 1984, а Hugo Boss – Number One в 1985. Существенно повлияли на рынок Guy Laroche Drakkar Noir 1982 и Davidoff Cool Water 1988. В 1990-х уже, пожалуй, не было среди крупных дизайнерских брендов того, что бы не выпускал мужские ароматы. А доминировали на рынке ароматические фужеры. Например, Kenzo Pour Homme 1991, Le Male 1996 от Jean-Paul Gaultier, L'eau d'Issey Pour Homme 1994, Thierry Mugler A*Men 1996 и Bvlgari Pour Homme 1996. Chanel завершила век в 1999 революционным Allure Homme.

В ХХІ веке и авторитет известных брендов растет, и новые дома моды выходят со своими ароматами. В 2006 Hermès оживил рынок с Terre d'Hermès. Также Creed модернизировал линейку, выпустив в 2010 чрезвычайно успешный Aventus.

Заметьте, духи стали неотъемлемой частью потребления, и новые ароматы выпускают чуть ли не каждый день. При этом все больше производителей возвращаются к парфюмам-унисекс, которые модно называют гендер-бендерами.

А вскоре нас ждет ренессанс натуральных духов, созданных с помощью технологически прогрессивных средств. Ведь есть много достижений в добыче молекул из природных источников.