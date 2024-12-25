Щоб зробити правильний вибір найкращих парфумів для Новорічної ночі, на GQ врахували 2 аспекти. 24 Канал розповідає про них і про 4 аромати, які вдалося відібрати у підсумку.

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Найкращі чоловічі парфуми для зустрічі Нового року

По-перше, це мають бути хороші перехідні аромати, які працюють незалежно від того, чи носите ви їх вдень, чи вночі, чи навіть рано вранці, якщо вечірка затягнеться. Це означає, що в добірці не буде класичних надглибоких та важких парфумів, призначених для вечора, а будуть композиції, які мають баланс.

По-друге, це мають бути витончені аромати, які б відповідали духу Нового 2025 року. Які містять пару нетипових або фантазійних інгредієнтів, співзвучних святковому настрою. І ось вони.

Чудові парфуми для чоловіків на зимові свята / Фото виробників