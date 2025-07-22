З ним ви розповідаєте світу про себе, тому важливо знайти той, що відповідає вашому характеру. Докладніше про це розповідає 24 Канал із посиланням на Fashionbeans.

Дивіться також Ось як парфуми зачаровують вас: що таке верхні, середні та базові ноти

Як підібрати парфум, щоб підкреслити свою особистість?

Чоловіки мають різні типи особистості, і кожній пасуватиме інший парфум. Ось які можуть бути цікаві варіанти:

Бунтар. Якщо ви любите кидати виклик нормам, живете за власними правилами й не боїтеся виділятися – обирайте сміливі, можливо, навіть нетрадиційні аромати. Для бунтарів ідеально підійдуть парфуми з нотами пачулі, шкіри, тютюну, з глибоким і зухвалим шлейфом. Наприклад, Maison Margiela Replica Jazz Club із тютюново-ромовими нотами або Amouage Reflection Man, який поєднує мускус і жасмин, легко додадуть вашому образу бунтівної харизми.

Якщо ви любите кидати виклик нормам, живете за власними правилами й не боїтеся виділятися – обирайте сміливі, можливо, навіть нетрадиційні аромати. Для бунтарів ідеально підійдуть парфуми з нотами пачулі, шкіри, тютюну, з глибоким і зухвалим шлейфом. Наприклад, Maison Margiela Replica Jazz Club із тютюново-ромовими нотами або Amouage Reflection Man, який поєднує мускус і жасмин, легко додадуть вашому образу бунтівної харизми. Романтик. Для тих, хто живе почуттями та цінує ніжність, підійдуть легкі, квіткові або фруктові композиції. Чоловікам-романтикам пасуватимуть аромати з нотами лаванди, бергамоту чи ванілі, як-от Jo Malone Peony & Blush Suede. Вони створюють ауру тепла й чутливості.

Важливо знайти той парфум, що відповідає вашому характеру / Колаж 24 Каналу фото freepik

Варто знати Ось 10 найкращих парфумів для чоловіків, на думку Forbes

Джентльмен. Це чоловік елегантний, впевнений і стриманий, тож обирає класичні та вишукані аромати. Чудово пасуватимуть деревні ноти, сандал, кедр чи ветівер, як у Guerlain L’Homme Idéal або Dior Sauvage. Ці парфуми підкреслять вашу витонченість і статус. Вони не кричать про себе – вони заявляють про ваш смак і впевненість.

Це чоловік елегантний, впевнений і стриманий, тож обирає класичні та вишукані аромати. Чудово пасуватимуть деревні ноти, сандал, кедр чи ветівер, як у Guerlain L’Homme Idéal або Dior Sauvage. Ці парфуми підкреслять вашу витонченість і статус. Вони не кричать про себе – вони заявляють про ваш смак і впевненість. Авантюрист. Любителі пригод і активного способу життя потребують свіжих, енергійних ароматів. Цитрусові, морські чи трав'яні ноти, як в Acqua di Gio від Giorgio Armani, ідеально підійдуть. Вони додають бадьорості й асоціюються зі свободою та рухом.

Любителі пригод і активного способу життя потребують свіжих, енергійних ароматів. Цитрусові, морські чи трав'яні ноти, як в Acqua di Gio від Giorgio Armani, ідеально підійдуть. Вони додають бадьорості й асоціюються зі свободою та рухом. Творець. Для креативних чоловіків, які люблять мистецтво й самовираження, підійдуть унікальні, нішеві аромати. Byredo Black Saffron або Amouage Lyric Man із нотами троянди, шафрану та ладану та з загалом незвичайними композиціями вигідно підкреслять вашу індивідуальність.

Загалом, обираючи парфум, слухайте себе. І обов'язково тестуйте аромати на своїй шкірі, адже вони розкриваються по-різному на різних чоловіках. Головне, щоб у підсумку ви здобули запах, який стане підписом вашої особистості.