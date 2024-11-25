Але є й плюси – це гарний час, щоб зупинитися й оцінити наше життя, а також відновити зв'язок із минулим. А що прогнозують астрологи саме для вашого знака Зодіаку, читайте на сайті 24 Каналу в гороскопі від People.
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Чоловічий гороскоп на тиждень 25 листопада – 1 грудня 2024 року
- Овен (21 березня – 19 квітня). Ви відчуєте уповільнення темпу життя, і це не тільки через сезон свят. Додасться бажання відкрити для себе нові горизонти, як в особистому, так і в професійному плані. Однак щось, чого ви прагнули протягом останніх тижнів, може затягнутися або зійти з рейок. Зауважте, що це не обмежує вас, а лише заохочує піти новим маршрутом. Окремо зауважимо, якщо ви зараз у розпалі подорожі або укладаєте контракт, тричі все перевіряйте.
- Телець (20 квітня – 20 травня). У ваших стосунках більше уваги приділяйте розумінню того, що таке рівність. Ви, швидше за все, вели переговори про щось особисте чи професійне. Деякі з вас можуть навіть сумніватися, чи можете ви відкритися і довіритися іншій стороні. Що ж, ці дні спонукають вас сповільнити темп, зробити крок назад і оцінити все, замість того, щоб продовжувати рухатися вперед. Якщо ви будете обережними й практичними, то зможете досягти мети.
- Близнюки (21 травня – 20 червня). Ви зайняті стосунками, і, схоже, зараз щось стане на заваді. Наприклад, ви думаєте, що ви й ваша близька людина – в бізнесі, коханні або співпраці – повністю на одній хвилі, але раптом побачите, що це не так. Найкраще, що ви можете зробити – це пригальмувати, переглянути, а потім розробити новий план дій. Можливо, для цього знадобиться кілька тижнів. Якщо ви будете діяти обережно і працювати в команді, остаточна домовленість буде хорошою.
- Рак (21 червня – 22 липня). Останнім часом у вашому житті був шквал активності, тепер ви можете раптом відчути, що опинилися в нерухомому потоці машин. Життя може буквально застигнути. У вас є нескінченний список обов'язків і пріоритетів, з якими ви сподівалися впоратися до відпустки, але, схоже, цього не станеться. Та не варто напружуватися – просто потрібно бути більш реалістичними до себе та обговорити очікування інших. А якщо ви хочете повернутися на стару роботу, зірки на вашому боці.
- Лев (23 липня – 22 серпня). Останнім часом на вашому обличчі сяяла посмішка, однак зараз ви можете виявити, що не впевнені в тому, реальна вона чи вдавана. Якщо ви нещодавно почали зустрічатися, то можете виявити, що ваша нова пара поводиться трохи нетипово. Колишні також можуть з'являтися у ваших месенджерах чи снах. Якщо ви все ще тримаєте факел для того, хто пішов, зараз чудовий період, щоб налагодити стосунки. Окремо варто зазначити, якщо у вас є діти, ви можете відчути, що ваші плани руйнуються.
- Діва (23 серпня – 22 вересня). Це сезон свят, коли більшість Дів прагнуть процвітати! Однак цей сезон може бути трохи більш заплутаним або млявим, ніж зазвичай. З позитивного боку, у вас буде більше часу, щоб не поспішати й насолодитися святкуваннями з рідними та близькими. Якщо ви хочете відновити зв'язок з родичами, це чудовий час для цього. З іншого боку, між вами та членами родини можуть виникнути розбіжності. У такому випадку твердо відстоюйте свою позицію, але будьте відкриті до ідей інших.
Що Всесвіт приготував саме для вашого знака Зодіаку – читайте у цьому чоловічому гороскопі / Фото freepik
- Терези (23 вересня – 22 жовтня). Цього тижня ви можете помітити, що відчуваєте, ніби ви та ваше коло спілкування перебуваєте на різних сторінках. Можливо, у вас не буде різних думок, але буде таке відчуття, що ніхто не чує один одного і не говорить про одне й те ж. Зараз дуже важливо практикувати терпіння у спілкуванні, бути активним слухачем. Якщо ви цього не зробите, то можете виявити, що непотрібні розбіжності з'являються звідусіль. Краще посмійтеся над дурницями та відпустіть розчарування.
- Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада). Здається, щось не так, коли мова йде про ваші доходи або фінанси. Ймовірно, останнім часом ви відчували себе досить впевнено в питаннях грошей, але щось випадає з поля зору. Наприклад, ви можете помітити, що чеки затримуються або що на вашому рахунку – дивні витрати. Ви можете виявити, що вам доводиться витрачати більше грошей на речі, які ви не планували. Також ви можете загубити якісь речі – це матиме такий вигляд, ніби привид відбирає їх у вас.
- Стрілець (22 листопада – 21 грудня). Сезон іменин настав, і ви готові бути в центрі уваги! Пливіть за течією. Це ключовий час для вас, щоб візуалізувати те, що ви хочете побачити в цьому році, розповісти про це Всесвіту, а потім почати діяти, щоб змусити все рухатися в цьому напрямку. З іншого боку, ви можете відчути, що життя зараз дещо заплутане, а плани, над якими ви працювали, зійшли з рейок. Це не для того, щоб покарати вас, а щоб звільнити ваш графік, щоб у вас залишився час для більшого.
- Козеріг (22 грудня – 19 січня). Все не так, як здається. Ви або хтось інший можете приховувати секрети – і, можливо, вони вийдуть назовні. Якщо це секрети більш складного характеру, зробіть все можливе, щоб запобігти шкоді, або вислухайте з відкритим серцем. Ця ситуація може розплутуватися до кінця року – якщо так і станеться, запасіться терпінням.
- Водолій (20 січня – 18 лютого). У порівнянні з іншими знаками Зодіаку, на вас може чекати прохолодний тиждень. Ви відчуєте ностальгію і сентиментальність. Ви можете поспілкуватися і відновити зв'язок зі старими друзями або знайомими. Ви можете насолоджуватися повільним темпом життя і підняти келих за хороші часи, насолоджуючись початком сезону свят. Ця пора року сприятлива для того, щоб любити життя.
- Риби (19 лютого – 20 березня). Ви щосили намагалися встигнути виконати всі свої справи перед святами. Однак тепер ви можете зрозуміти, що вони відкладаються до 2025 року. Не сприймайте це як поразку, а радше як послання від Всесвіту, що зараз не час зосереджуватися лише на роботі. Ви маєте сповільнити темп, насолоджуватися життям і відновити зв'язок з друзями та родиною. Навіть якщо у вашому робочому житті з'являється щось, що потребує контролю, намагайтеся робити це швидко і не дозволяйте цьому вводити вас у стрес.