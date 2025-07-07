Уже понеділок, 7 липня, може принести пристрасть та інтенсивність у стосунки, але ретроградний Сатурн впливатиме на це у свій неординарний спосіб. А що конкретно впродовж тижня чекає на чоловіків кожного знака Зодіаку – читайте у цьому гороскоп від People на 24 Каналі.

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Чоловічий гороскоп на тиждень з 7 і до 13 липня 2025 року

Овен (20 березня – 19 квітня).

Овни, тиждень принесе вам додаткову увагу до професійного життя. Хоча буде багато можливостей для зростання і досягнення більшого – доведеться проявити винахідливість.

На цей момент, здається, є багато змінних факторів, пов'язаних із вашими амбіціями та кар'єрою, і хоча ви можете впоратися з ними всіма, щось або хтось на стороні не зовсім згоден із цим. Не хвилюйтеся, це не обов'язково означає, що у вас є серйозні проблеми на роботі – просто потрібно змінити підхід і розібратися з труднощами, щоб рухатися далі.

Гороскоп для чоловіків – Овни / Фото freepik

Телець (19 квітня – 20 травня).

Тельці, у вас є глибоке прагнення до зростання, розширення, нових горизонтів. Хоча ви любите насолоджуватися часом для себе та затишком власного дому, зараз у вашій душі лунає більш авантюрний поклик.

Це чудовий час, щоб подумати нестандартно, як можна втілити більше особистих і професійних цілей. Та майте на увазі, що щось таки трохи "не так", тому якщо підписуєте щось або витрачаєте гроші – тричі перевіряйте всі деталі.

Гороскоп для чоловіків – Тельці / Фото freepik

Близнюки (20 травня – 20 червня).

Близнюки, енергія тижня змушує вас глибоко замислитися над тим, де ви. З одного боку, це може стосуватися довіри, вразливості або того, як ви ділитеся емоціями у стосунках. Але це може бути навіть більш конкретним, наприклад щодо фінансів або статків.

У цей час можуть бути деякі поворотні моменти та можливості для зростання, але Всесвіт радить вам трохи сповільнитися та ретельно оцінити кожну деталь, особливо якщо мовиться про великі фінансові питання.

Гороскоп для чоловіків – Близнюки / Фото freepik

Рак (20 червня – 22 липня).

Раки, для вас тиждень буде особливо важливим щодо ключових стосунків. Це може бути важливий період для пари, бо саме час скласти кращий план щодо вашого становища. Дехто буде дуже радий позитивним новинам, таким як підписання контракту, довгострокові обіцянки або перехід на новий рівень.

На жаль, декого чекає гірке пробудження. Можливо, це буде пов'язано з тим, що ви у парі просто не на одній хвилі, і тоді у вас буде вибір – змінити курс спільно або піти окремими шляхами.

Гороскоп для чоловіків – Раки / Фото freepik

Лев (22 липня – 22 серпня).

Леви, ви відчуваєте, що сезон днів народження вже не за горами, але, схоже, зараз у вас і так багато справ, якими потрібно займатися одночасно. Щось вимагатиме вашої уваги досить швидко. Це можуть бути рутинні справи, обов'язки, робочі питання або здоров'я.

Ви можете побачити значний прогрес, наприклад у новій роботі або фітнес-програмі. Зараз ви можете бути трохи занадто оптимістичним, але для досягнення найкращих результатів краще залишатися якомога реалістичнішим.

Гороскоп для чоловіків – Леви / Фото freepik

Діва (22 серпня – 22 вересня).

Діви, ви готові до тижня захопливих подій. Хороша новина в тому, що з усіх знаків Зодіаку саме ви зможете насолодитися цим найбільше. Енергія тижня дарує вам любов, яку ви можете випромінювати у світ. Це може стосуватися побачень або романтичних стосунків, дітей, а може й чогось на зразок спорту та хобі.

Якщо щось здається вам трохи дивним у цей час, не бійтеся. Слід залишатися реалістом, чітко спілкуватися, і все має налагодитися.

Гороскоп для чоловіків – Діви / Фото freepik

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Терези (22 вересня – 22 жовтня).

Терези, готуйтеся до тижня, коли вам доведеться оцінити свої емоції та особисте життя. Ймовірно, буде дійсно позитивний ріст, також потрібно зробити крок назад і переконатися, що ви реалістичні та все на своїх місцях. Зокрема, це, ймовірно, вплине на ваш дім, сім'ю або нерухомість.

А коли справи просуваються, переконайтеся, що ви бачите все чітко, а не просто кидаєте все в одну купу.

Гороскоп для чоловіків – Терези / Фото freepik

Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).

Скорпіони, ласкаво просимо до тижня з досить швидким темпом. Ви можете відчувати дух пригод, який відлунює у вашій душі, оскільки ви стаєте більш товариським.

Також є ймовірність, що тиждень може принести кульмінацію якихось інтелектуальних пошуків або контрактів, але переконайтеся, що, збираючи все до купи, ви не перегинаєте палицю. Вам має пощастити більше, ніж іншим людям у цей час, особливо якщо ви маєте тверду позицію.

Гороскоп для чоловіків – Скорпіони / Фото freepik

Стрілець (22 листопада – 21 грудня).

Стрільці, тиждень принесе більшу увагу до вашого фінансового життя, і для вас це буде важливий момент, щоб побачити, що надходить і що витрачається.

Усе буде коливатися в той чи інший бік через ваші минулі дії та рішення щодо грошей. Наприклад, важка праця може окупитися, коли ви здобудете нову роботу або підвищення, але якщо ви лінувалися, то можете натрапити на стрес щодо грошей, який відлунюватиме тижнями.

Гороскоп для чоловіків – Стрільці / Фото freepik

Козеріг (21 грудня – 19 січня).

Козероги, Всесвіт направляє на вас прожектори зараз. Здається, вам доведеться поєднувати багато особистих і професійних справ, і часом ви можете відчувати, що вичерпали всі сили. Також, ймовірно, відбудеться важлива кульмінація, пов'язана з особистою метою або стосунками.

Те, як все складеться, залежить від ваших дій і рішень, ухвалених до цього моменту, тому для вас буде особливо важливо діяти з максимальною чесністю і впевненістю.

Гороскоп для чоловіків – Козероги / Фото freepik

Водолій (19 січня – 18 лютого).

Водолії, останнім часом у вас багато справ, на яких потрібно зосередитися, але цей тиждень може підштовхнути вас зробити крок назад, відпочити та відновити сили. Він також може змусити вас тісно співпрацювати з кимось за лаштунками.

Однак майте на увазі, що зараз щось не так з енергією, тому зробіть все можливе, щоб знайти продуктивні стратегії, а не приховувати проблеми.

Гороскоп для чоловіків – Водолії / Фото freepik

Риби (18 лютого – 20 березня).

Риби, на вас чекає захопливий тиждень, адже будуть можливості для розваг, спілкування і, можливо, досягнення важливої мети. Ви привернули увагу багатьох своїми проєктами або харизмою, тож скористайтеся цим.

Це чудовий час для налагодження контактів, створення свого кола спілкування і прохання про послуги – тож знайте, чого ви хочете і куди прагнете рухатися, і скоро зможете досягти нових горизонтів.

Гороскоп для чоловіків – Риби / Фото freepik