Таке буває хіба в кіно: чоловік забув дружину на заправці, та не відразу це зрозумів

Якщо вас завжди веселила сцена з "Сам удома", коли мама усвідомила, що забула Кевіна вдома, то маємо щось подібне. Правда, цього разу чоловік збагнув, що забув свою дружину на заправці.

Сталося це ще 5 липня з 62-річним чоловіком з Парижа. Він разом з дружиною та донькою вирушили у відпустку до Марокко на авто. Але невдовзі з ними стався досить курйозний випадок, пише 24 Канал з посиланням на France3.

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Як чоловік забув дружину на заправці?

Як зауважив чоловік, упродовж маршруту вони зупинялись на кількох заправках. Втім, під час однієї з зупинок сімейство потрапило у вельми пікантну ситуацію. Так, близько пів на 5 ранку чоловік поїхав з заправки, залишивши там дружину. Ясна річ, випадково.

Про те, що когось бракує, він зрозумів, подолавши на авто 300 кілометрів. Тож, він відразу ж зателефонував до служби екстреної допомоги. Розмова з диспетчером була досить дивною. І все логічно: чоловікові потрібно було пояснити, як йому вдалось забути дружину на заправці. Крім того, він не міг згадати, де саме це сталось.

Ми отримали цей досить заплутаний дзвінок близько 8:30 ранку. Чоловік більше не пам'ятав, де і коли він зупинився. Чоловік згадав про зупинку, яку він зробив поблизу Орлеана. Ми зв'язалися з нашими колегами на місці, щоб вони перевірили,

– повідомила жандармерія французького регіону Лард.



Подружжя вирушило у відпустку, але без пригод не обійшлось / Фото freepik, ілюстративне

Що в цей момент робила донька?

За наявною інформацією, 22-річна донька не була аж надто корисною для правоохоронців. Вона просто не знала, що відбувається, адже спокійно собі спала. Цікаво, що правоохоронцям не відразу вдалось знайти дружину під час перевірки декількох зон відпочинку уздовж автостради. Відтак, поліцейські почали підозрювати чоловіка в тому, що він забув свою жінку навмисно.

Що робила жінка весь цей час?

Тішить, що нічого страшного не сталось. Правоохоронцям таки вдалось знайти жінку завдяки оператору мобільного телефона. Вони відстежили, де вона перебуває. Як з’ясувалось, вона була на заправці у Дьо-Севр, що за 300 кілометрів від місця, де чоловік забив на сполох. Жінка чемно очікувала на повернення своєї родини упродовж кількох годин.

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Після цього правоохоронці провели коротке розслідування. Вони таки встановили, що парижанин таки дійсно забув свою дружину, і зробив це не навмисно. Після цього родина отримала дозвіл поїхати до Марокко, як вона і планувала.