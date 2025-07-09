Дещо важливе про догляд за авто у спеку / Колаж 24 Каналу фото freepik

Літні поїздки зазвичай нескладні, але проти цього нахабно виступає спека. На жаль, вона здатна дрібні негаразди перетворити на доволі гіркі неприємності.