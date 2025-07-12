Произошло это еще 5 июля с 62-летним мужчиной из Парижа. Он вместе с женой и дочерью отправились в отпуск в Марокко на авто. Но вскоре с ними произошел довольно курьезный случай, пишет 24 Канал со ссылкой на France3.

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Как мужчина забыл жену на заправке?

Как отметил мужчина, на протяжении маршрута они останавливались на нескольких заправках. Впрочем, во время одной из остановок семейство попало в весьма пикантную ситуацию. Так, около половины 5 утра мужчина уехал с заправки, оставив там жену. Понятное дело, случайно.

О том, что кого-то не хватает, он понял, преодолев на авто 300 километров. Поэтому, он сразу же позвонил в службу экстренной помощи. Разговор с диспетчером был довольно странным. И все логично: мужчине нужно было объяснить, как ему удалось забыть жену на заправке. Кроме того, он не мог вспомнить, где именно это произошло.

Мы получили этот достаточно запутанный звонок около 8:30 утра. Мужчина больше не помнил, где и когда он остановился. Мужчина вспомнил об остановке, которую он сделал вблизи Орлеана. Мы связались с нашими коллегами на месте, чтобы они проверили,

– сообщила жандармерия французского региона Лард.



Супруги отправились в отпуск, но без приключений не обошлось / Фото freepik, иллюстративное

Что в этот момент делала дочь?

По имеющейся информации, 22-летняя дочь не была слишком полезной для правоохранителей. Она просто не знала, что происходит, ведь спокойно спала. Интересно, что правоохранителям не сразу удалось найти жену во время проверки нескольких зон отдыха вдоль автострады. Поэтому, полицейские начали подозревать мужчину в том, что он забыл свою жену намеренно.

Что делала женщина все это время?

Радует, что ничего страшного не произошло. Правоохранителям таки удалось найти женщину благодаря оператору мобильного телефона. Они отследили, где она находится. Как выяснилось, она была на заправке в Дьо-Севр, что в 300 километрах от места, где человек забил тревогу. Женщина вежливо ожидала возвращения своей семьи в течение нескольких часов.

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После этого правоохранители провели короткое расследование. Они таки установили, что парижанин таки действительно забыл свою жену, и сделал это не намеренно. После этого семья получила разрешение поехать в Марокко, как она и планировала.