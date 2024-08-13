Шанувальник екстремальних модифікацій тіла показав химерний трюк, який він вміє робити з язиком

Канадський любитель модифікації тіла Ремі витратив шестизначні суми на свої екстремальні татуювання та пірсинг. А нещодавно він потішив шанувальників в інстаграмі трюком з язиком.

Який, до слова, і ви можете показати. Десь на вечірці серед друзів чи родичів, щоб стати епіцентром хорошого настрою. Звісно, якщо підете тим самим шляхом, що й Ремі.

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Цікавий трюк з язиком показав фанат модифікацій тіла

Ремі – досить активний, коли мовиться про татуювання, на бодіарт він вже витратив понад 115 000 фунтів стерлінгів. І нема жодних ознак, що він зупиниться найближчим часом.

Чоловік часто радує своїх майже сотню тисяч підписників в інстаграмі регулярними оновленнями своїх татуювань та модифікацій. І от якось він показав один незвичайний рух в інстаграмі – і це добряче зайшло шанувальникам.

в інстаграмі – і це добряче зайшло шанувальникам. Ремі запросив людей у 2021 рік, коли позував зі своєю дружиною Сарою. У кліпі закохані сидять разом, а Сара повільно вкладає вказівний палець у ніс чоловіка.

Зазвичай, якщо ви намагаєтеся зробити це, перегородка носа стає на заваді, але у багатьох майстрів модифікації тіла вона може бути пробита. І в цьому випадку дружина Ремі змогла просунути пальці наскрізь.

Модифікатор тіла показує цікавий трюк з язиком: дивіться відео ephemeral__remy

І коли вона це зробила, Ремі продемонстрував свій трюк з язиком, де він розділив його на дві частини.

Цікаво, що Ремі покривав чорнилом деякі ділянки шкіри 20 разів, при цьому загалом покрив понад 96% свого тіла. Його одержимість почалася з першого пірсингу на обличчі у 2001 році, а через 8 років він зробив татуювання з ім'ям свого сина.

А останніми роками він шукає спосіб зробити на своєму тілі татуювання, якого ще ніхто не бачив.