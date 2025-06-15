Однак не всі знають, як правильно його робити, щоб не образити кохану людину. Мая Даймонд, тренерка зі стосунків, на wikiHow розповіла про найкращий, на її думку, спосіб, пише 24 Канал.

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Зворотний зв'язок у парі: ось найкращий спосіб його давати

До зворотного зв'язку у парі важливо підходити з повагою, емпатією та чітким бажанням спільно знайти рішення. І зробити спілкування більш відкритим і продуктивним не складно, якщо докласти кількох зусиль.

Найкращий спосіб дати зворотний зв'язок у стосунках – це запитати у половинки, як вона саама хотіла б бачити цей зворотний зв'язок. Бо варіантів справді багато, і гадати не варто.

Деякі люди люблять, коли на початку зворотного зв'язку звучить комплімент , дехто хоче чути його у кінці розмови, а дехто компліментів за таких обставин не любить взагалі.

, дехто хоче чути його у кінці розмови, а дехто компліментів за таких обставин не любить взагалі. Деякі люди воліли б, аби їх завбачливо запитали, чи зараз час для зворотного зв'язку, чи обрати інший. А деякі люди цього не роблять і не хотіли б, щоб робили таке у їхній бік.

І це лише два нюанси, а їх безліч.

Як правильно давати зворотний зв'язок у парі, щоб не образити кохану людину / Фото freepik

Тому найголовніше – це поговорити про те, як ви обоє у парі любите отримувати зворотний зв'язок. При цьому люди мають уважно вислухати одне одного, і зробити саме так, як почули.

Другий важливий нюанс – що робити після цієї розмови. Коли ви вже знаєте, хто як любить давати й отримувати зворотний зв'язок, не починайте це робити одразу, а спочатку поділіться своїми міркуваннями щодо цього, почуттями та – проханнями.

До прикладу: "Я помітив, що кожного разу саме я мию посуд після вечері. Коли це трапляється, я відчуваю розчарування і трохи сумую. Чи не могла б ти частіше допомагати мені мити посуд?" Людина відповідає "так" – або "ні", і тоді ви кажете: "Чи можу я якось на це вплинути?"

Це – про ненасильницьке спілкування. Через нього ви ділитеся своїми почуттями так, щоб це зменшувало захисну реакцію. І у такий спосіб обоє у парі дійсно відкривають свої серця і не відчувають провини, сорому тощо.