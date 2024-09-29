Чоловік написав про це на Reddit у пошуках підтримки. Але раптом виявилося, пише Daily Star, що інші люди теж люблять таке їсти.

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Хлопець не повірив очам, коли побачив, що їсть його дружина

Нам усім кажуть, що для ідеального збалансованого харчування потрібно їсти 5 разів на день, але ця жінка підняла споживання вітамінів на нову висоту. Що просто ошелешило її чоловіка – аж настільки, що він засумнівався, що дружина взагалі нормальна.

Щойно застав свою дружину, коли вона їла цілий ківі. Разом зі шкіркою. Ніби це було довбане яблуко. Хтось бачив таке раніше?

– написав він на Reddit.

Що ж, Holland & Barrett вказує, що шкірка ківі насправді містить багато корисного для вас. Та й загалом ківі – смачний і один із найкорисніших фруктів. А шкірка має вищу концентрацію антиоксидантів, ніж м'якоть, і це ще не все.

Ківі – дуже смачний і один із найкорисніших фруктів / Фото azerbaijan_stockers@freepik

Споживаючи пухнастий зовнішній шар, ви отримуєте мегадозу вітаміну Е, який є чудовим для вашої шкіри, і клітковини. Експерти Holland & Barrett кажуть, що можна спокійно їсти весь фрукт за один раз або нарізати його скибочками – так, як "довбане" яблуко.

Тим часом на Reddit люди захопилися дискусією про поїдання ківі зі шкіркою. І, природно, багато користувачів згуртувалися у "банду ківі-їдців".

У мене була така ж реакція, коли я побачила, як мій партнер їсть ківі зі шкіркою. Але він переконав мене спробувати, і тепер я їм ківі тільки так. Я промиваю його і витираю насухо, і це позбавляє мене від волосків,

– розповіла одна жінка.

Гілка переповнена коментарями на захист цієї практики, люди апелюють і до цитрусового присмаку, і до приємного хрусткого контрасту з м'якоттю, і до користі клітковини, звісно. Утім, чи змінив автор першого допису свою думку – невідомо.