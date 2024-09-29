Мужчина написал об этом на Reddit в поисках поддержки. Но вдруг оказалось, пишет Daily Star, что другие люди тоже любят такое есть.

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Парень не поверил глазам, когда увидел, что ест его жена

Нам всем говорят, что для идеального сбалансированного питания нужно есть 5 раз в день, но эта женщина подняла потребление витаминов на новую высоту. Что просто ошарашило ее мужа – аж настолько, что он усомнился, что жена вообще нормальная.

Только что застал свою жену, когда она ела целый киви. Вместе с кожурой. Будто это было долбанное яблоко. Кто-то видел такое раньше?

– написал он на Reddit.

Что ж, Holland & Barrett указывает, что кожура киви на самом деле содержит много полезного для вас. И вообще киви – вкусный и один из самых полезных фруктов. А кожура имеет более высокую концентрацию антиоксидантов, чем мякоть, и это еще не все.

Киви – очень вкусный и один из самых полезных фруктов / Фото azerbaijan_stockers@freepik

Потребляя пушистый внешний слой, вы получаете мегадозу витамина Е, который является замечательным для вашей кожи, и клетчатки. Эксперты Holland & Barrett говорят, что можно спокойно есть весь фрукт за один раз или нарезать его ломтиками – да, как "долбанное" яблоко.

Тем временем на Reddit люди увлеклись дискуссией о поедании киви с кожурой. И, естественно, многие пользователи сплотились в "банду киви-едов".

У меня была такая же реакция, когда я увидела, как мой партнер ест киви с кожурой. Но он убедил меня попробовать, и теперь я ем киви только так. Я промываю его и вытираю насухо, и это избавляет меня от волосков,

– рассказала одна женщина.

Ветка переполнена комментариями в защиту этой практики, люди апеллируют и к цитрусовому привкусу, и к приятному хрустящему контрасту с мякотью, и к пользе клетчатки, конечно. Впрочем, изменил ли автор первого сообщения свое мнение – неизвестно.