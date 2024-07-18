Найсильніший у світі енергетичний напій містить майже в 7 разів більше кофеїну, ніж стандартна банка. Одним із перших мав нагоду його спробувати журналіст Чарльз Вейд-Палмер.

Мовиться про TENZING – бренд, який пишається тим, що використовує лише натуральні продукти. І при цьому забезпечує альтернативний заряд бадьорості для тих, хто дуже втомився.

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Журналіст спробував суперенергетик і поділився враженнями

Чарльз Вейд-Палмер рідко вживає енергетики, але "в ім'я журналістики" все ж наважився спробувати лімітовану серію Super Natural Energy від TENZING. Хоча й боявся, що більше ніколи не зможе спати.

У студентські роки нині журналіст Вейд-Палмер підтримував свою здатність вчитися кофеїновими напоями. Але зараз достатньо задоволення від старої доброї кави. Які ж враження справив на нього як на обивателя найдужчий у світі енергетик?

Стандартний енергетичний напій містить близько 30 міліграмів кофеїну. У чашці кави десь 40. Найновіша розробка TENZING затьмарює ці цифри – там 200 міліграмів кофеїну з зелених кавових зерен.

Вибачте, але, чорт забирай, прочитавши це перед тим, як відкрити заначку з напоєм, я не відчув впевненості в тому, що мене чекає попереду,

– зізнається Чарльз.

Генеральний директор і засновник TENZING Хюйб ван Бокель запуск напою описав так: "Ми виходимо на новий рівень, створюючи перший у світі енергетичний напій на основі функціональних грибів, що демонструє справжню силу рослин".

Які враження складає найсильніший у світі енергетик? / Колаж 24 Каналу світлин Daily Star

Один ковток, і я подумав, що я, мабуть, чогось не розумію, який післясмак мене ось-ось знищить? Звісно, такий потужний напій не може бути таким смачним? Але вторинного присмаку так і не з'явилося, і я вихиляв келих, наче це було імбирне пиво,

– ділиться журналіст.

TENZING описує напій як вогняний, і він справді приємно зігріває. Але припливу енергії, який змусив би людину стрибати від стіни до стіни, не сталося.

Моє серце не прискорювалося, голова не паморочилася, а руки залишалися дуже нерухомими. Я, звичайно, не відчував втоми найближчим часом. Мій день тривав як зазвичай,

– зауважив Чарльз.

Коли настав час лягати спати – це вдалося зробити без проблем. Але Вейд-Палмер зазначив, що його досвіду все ж недостатньо для справжнього аналізу.

Наступного ранку він спробував знову – щоб побачити, наскільки ефективним є напій як передтренувальний засіб. Чарівним зіллям, що підвищує продуктивність у спортзалі, він не виявився, але й жодної шкоди не завдав.