Зрозуміло, що люди запитують, чому ці безалкогольні напої такі дорогі. Адже алкоголь коштує дорого через витрати на мито, а його безалкогольні версії не обкладаються таким податком. Що ж тут відбувається?

Дивіться також Ось найдорожче у Британії пиво: скільки коштує й чому така ціна

Що таке безалкогольний алкоголь

Безалкогольний алкоголь – це термін, який використовують для опису напоїв, що мають смак і вигляд традиційних алкогольних. Але вони не містять значної кількості алкоголю або взагалі обходяться без нього.

Такі напої створюють для людей, які:

хочуть насолоджуватися смаком улюбленого алкоголю без вживання самого алкоголю,

не хочуть відчувати наслідків, як-от сп'яніння,

хочуть дотримуватися здорового способу життя,

або ж брати участь у соціальних заходах, де зазвичай споживаються алкогольні напої.

До таких напоїв зараховують безалкогольне пиво, безалкогольне вино (зазвичай алкоголю там менше за 0,5%), безалкогольні коктейлі (моктейлі) тощо.

Безалкогольний алкоголь має смак і вигляд традиційного алкоголю, але не містить його / Фото freepik

Нині такі напої стають все більш популярними серед споживачів, які хочуть зменшити споживання алкоголю з різних причин.

Чому безалкогольний алкоголь такий дорогий

Інгредієнти преміумкласу. У більшості алкогольних напоїв переважає смак алкоголю, безалкогольним напоям доводиться докладати більше зусиль для створення відповідного смаку. А це часто вимагає дорогих інгредієнтів, особливих рослинних компонентів, трав та спецій.

У більшості алкогольних напоїв переважає смак алкоголю, безалкогольним напоям доводиться докладати більше зусиль для створення відповідного смаку. А це часто вимагає дорогих інгредієнтів, особливих рослинних компонентів, трав та спецій. Складні виробничі процеси. Процеси пивоваріння та дистиляції, які використовують в алкогольній галузі, відомі сотні років. Безалкогольна ж сфера все ще молода, і брендам доводиться відкривати для себе і створювати нову інфраструктуру.

Виготовляти безалкогольний алкоголь значно складніше через цілу низку причин / Фото nensuria@freepik